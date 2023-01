Un petit village de Dordogne perd sa seule boulangerie à cause des factures qui explosent

C'est la seule du village, et la seule à 10 km à la ronde, alors des voitures immatriculées en Charente, d'autres dans le 24 s'arrêtent devant la petite boulangerie de La Rochebeaucourt-et-Argentine. Annie sort, une baguette sous le bras. Comme tout le monde, elle a appris que le commerce va fermer, en début de semaine prochaine. "On est très tristes. Comment est-ce qu'on va faire ?", dit-elle.

Energie et matières premières

Cela fait quelques années que le boulanger est installé ici. Il tient la boulangerie, bien sûr, mais aussi la petite épicerie collée juste à côté. Quelques jours avant la fermeture, il a commencé à vider son stock. "C'est malheureux. C'est terrible. Je pense que c'est un peu comme tous, je n'ose pas lui en parler", dit Francis, l'employé communal. Il n'habite pas là mais il achète souvent son pain ici.

Selon le maire du village Michel Bosdevesy, cela fait plusieurs mois que la situation est compliquée, mais elle s'est aggravée encore ces dernières semaines, avec la flambée des prix de l'énergie. Il y a aussi les matières premières, la farine qui coûte beaucoup plus cher qu'avant, et peut-être aussi les clients qui dépensent moins qu'ils ne le faisaient auparavant. "On l'a beaucoup aidé mais on est arrivés au bout du rouleau, on ne peut pas faire plus. Il dit qu'il n'a pas le choix", explique-t-il.

La seule boulangerie du village

"Ça fait un manque pour les gens. Il servait de dépôt pour les journaux. Vous avez des gens qui viennent chercher leur journal tous les jours, leur pain, et l'épicerie qui marche pas trop mal surtout pour les gens qui sont dépendants", ajoute le maire.

La semaine prochaine, il faudra prendre sa voiture et rouler dix minutes, jusqu'à Villebois, ou Mareuil, pour chercher son pain. La plupart le feront, mais Suzanne, 95 ans, ne conduit plus. "C'est la mort. Vous allez chez votre boulanger le matin, on achète son pain, la chocolatine, vous sortez de là on est content. On discute, ça fait que la journée passe plus vite. C'est pour ça que c'est un peu la mort de La Rochebeaucourt", dit-elle en soufflant. De son fauteuil, on voit par la fenêtre une grosse enseigne "boulangerie" sur un vieux bâtiment. Elle se souvient. A une époque, il y avait trois boulangers à La Rochebeaucourt.