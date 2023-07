Un petit village de Dordogne retrouve une station service grâce à ses habitants

La station service est toute neuve, à l'entrée de la commune de Saint-Saud-Lacoussière, appelée "Saint-Saud" par ses habitants, en Dordogne. Il n'y a ni logo ni enseigne, car cette station service 24/24h est gérée par des habitants du village. Une trentaine se sont mobilisés après la fermeture de l'ancienne station-service en décembre dernier. La seule, à 15 km à la ronde, pour ce village du Périgord Vert de 850 habitants.

Le premier à s'être mobilisé, c'est Jérôme Garon. Très investi dans la vie de la commune, il gère un atelier de découpe. Très vite, il pense qu'il faut récréer une station service ici, "c'était compliqué un peu pour tout le monde, après, on s'adapte, mais c'est toujours enquiquinant. J'étais toujours à me dire, avant de revenir à Saint-Saud, il faut que je pense à faire le plein". Un soir, il en a discuté avec le maire, Pierre Duval et ils se sont lancés. Le maire a bien imaginé construire une station communale avec des subventions, mais les délais étaient trop longs "entre deux et trois ans". Le projet privé permettait de gagner du temps et l'avenir leur a donné raison.

170.000 euros récoltés en 10 jours

Jérôme Garon a monté son projet de station service, mais il peinait à trouver des financements. Une station comme celle-ci coûte 280.000 euros environ. L'adjoint au maire, Jean-Claude Maurange, a alors pris son bâton de pèlerin sur les conseils de son épouse "elle m'a dit, mais pourquoi les habitants ne pourraient-ils pas participer ?" et il est allé toquer aux portes des habitants : "Ça a été plus rapide que ce que l'on pensait. En 10 jours, on a réuni 170.000 euros".

"On a été surpris", raconte le maire Pierre Duval, "positivement, c'est bien la preuve que quand il y a des projets structurants, la population adhère". Les 35 habitants qui ont donné sont commerçants, artisans, particuliers, retraités, nouveaux ou anciens Saint-Saudais. Deux artisans de Champs-Romains ont également fait des dons. "Il y en a un engouement à Saint-Saud, on a bloqué assez vite pour faire les démarches, mais je suis sûr que'on aurait pu atteindre la somme de l'emprunt".

"On a encore besoin de ce service-là"

Avec ces fonds, ils ont obtenu un prêt à la banque de 100.000 euros. Les 35 habitants ont constitué une société, une SAS (société action simplifiée). Un peu plus de six mois plus tard, la station est construite et opérationnelle. Elle a accueilli ses premiers clients le 8 juillet dernier. Il y a Patricia, auxiliaire de vie qui vient faire le plein, Laurent qui préfère venir ici plutôt que de devoir faire un détour par Nontron ou encore Denis qui vient remplir son bidon rouge pour l'essence de sa tondeuse : "ça m'évite 34 km de détour !".

Jérôme Garon est président pour trois ans. Avec les 34 autres associés, ils sont devenus actionnaires, mais il assure que ce n'est pas pour avoir des bénéfices : "pour que l'on soit à zéro, il faut que l'on soit à 400.000 litres par an, c'est l'objectif, si on voulait gagner de l'argent, on n'aurait pas fait de station service et puis on n'est pas dans l'air du temps (NDLR par rapport aux voitures électriques). Il faut être logique, mais aujourd'hui, on a encore besoin de ce service-là pour quelques années dans nos campagnes".

"Cela nous réchauffe le cœur"

Cette station service est indispensable à la commune, d'après le maire, Pierre Duval : "C'est de la vie, car les gens qui viennent faire le plein dans les environs, viennent aussi faire leurs courses. C'est aussi une question de survie pour le commerce local. Beaucoup d'efforts sont faits pour garder un peu de vie dans nos communes rurales avec plus ou moins de bonheur, donc cela nous réchauffe le cœur, tout simplement".

Jérôme Garon gère l'approvisionnement de la station, il garde un œil sur les chiffres : "Depuis l'ouverture, on est à environ 2.000 litres vendus par jour. Si cela reste comme ça, on est bon, mais on sait aussi qu'en ce moment ce sont les vacances et il y a plus de passages".