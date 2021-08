Les courses de Strasbourg reviennent, avec moitié moins de participants

Les courses de Strasbourg reviennent enfin, après plus d'un an d'absence suite à la crise du Covid-19. Il devrait y avoir autour de 4.000 participants, soit moitié moins qu'avant l'épidémie. Mais les amateurs de sport sont ravis de pouvoir courir à nouveau.

Les amateurs de course à pied vont être ravis ! Les courses de Strasbourg reviennent enfin, après avoir été annulées l'an dernier pour cause d'épidémie de Covid-19 puis repoussées du printemps à l'été toujours à cause du coronavirus. Cette année, les 8 épreuves partiront toutes ce dimanche matin de la rue de l'université. Les arrivées seront jugées rue des Grandes Arcades.

Il devrait y avoir un peu plus de 4.000 participants, soit un peu moins de la moitié qu'en 2019 lors de la dernière édition.

"L'important est de pouvoir le faire. Je suis très fier de mes équipes. Je vais être franc, c'est un nouveau départ. Un nouveau parcours. Une nouvelle démarche avec le pass sanitaire. L'ambition est de revenir à ce qu'il y avait les années précédentes. C'est 50% pour de nombreuses courses mais si on avait pas fait, ce serait pire, l'objectif c'est de faire" explique Claude Schneider, directeur de l'office des sports de Strasbourg.

Dans la village de la place Kléber, consacré aux courses de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Mais si la crise du Covid est passée par là , elle a aussi fait naître une nouvelle génération de coureurs. Certains ont commencé à courir pendant les confinements. D'autres se sont remis au sport pendant la crise sanitaire ou ont tiré profit de cette période pour s'entraîner comme Lydie : "C'est la première fois que je participe à une course" dit la jeune femme, qui court régulièrement maintenant depuis plus d'un an.

2022, année normale ?

Certains ont vu leur préparation perturbée, au contraire, par les confinements. Comme Marie-Claude, 70 ans. "Je m'engage sur 20 km. Je ne suis pas très entraînée, mais vu la situation, il y a beaucoup de gens pour qui l'entraînement a été perturbé. J'ai une incertitude sur ma forme. Je me suis un peu relâchée pendant les confinements" dit-elle.

Le sport, qui a été un moment d'évasion pour beaucoup pendant les confinements confirme Owusu Tufuor, adjoint à la maire de Strasbourg en charge des sports. "C'était la seule échappatoire pour respirer un peu. Là les courses de Strasbourg, c'est l'aboutissement d'un an de pratique sportive sans compétition pour beaucoup. Les 50% de la jauge, c'est déjà pas mal, je suis très content et très fier des organisateurs. On va essayer de faire au mieux pour que la compétition puisse avoir lieu pour que les participants soient contents, je compte plutôt sur l'épreuve de l'année prochaine pour afficher plein" dit-il.

Le programme des courses de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

A noter que cette année un village avec les stands des partenaires a été installé place Kléber. Si vous voulez participer, les dernières inscriptions se font sur la place Kléber jusqu'à samedi soir 28 août. Pour toutes les courses sauf les marches non chronométrées, il vous faudra un certificat médical. Et il faut aussi un pass sanitaire pour accéder au retrait des dossards.