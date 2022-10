Un pharmacien niçois recommande le retour du port du masque avec l'arrivée de la grippe

Le vaccin de la grippe est dans les pharmacies. Parfait Ako est pharmacien à Nice. Il nous donne quelques conseils.

ⓘ Publicité

Le vaccin le plus tôt possible

Le vaccin est remboursé, pris en charge pour les personnes de plus de 65 ans et les personnes fragiles. Il n'y a pas de raison pour ce pharmacien de ne pas se rendre chez son médecin ou dans une pharmacie rapidement. : "Se faire vacciner le plus tôt possible, il ne faut pas attendre, la grippe tue tous les ans. Soyez le plus prudent possible."

Une double vaccination Covid-grippe

Précision importante si vous souhaitez également être vacciné : "On peut se faire vacciner en même temps contre la covid et la grippe."

Porter le masque protège

Le pharmacien niçois estime que le retour du port du masque serait souhaitable : "Quand on vit dans des endroits où il y a beaucoup de monde, il faut prendre des précautions, surtout pour les personnes fragiles."

loading