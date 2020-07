Un pic de chaleur attendu ce jeudi en Vaucluse

Ce jeudi devrait être la journée la plus chaude de la semaine en Vaucluse, jusqu'à 37 degrés en plaine ! La préfecture appelle à la plus grande vigilance.

Un pic de chaleur est attendu ce jeudi sur le Vaucluse. La journée devrait même être la plus chaude de la semaine avec des températures maximales de l'ordre de 37 degrés en plaine et 30 degrés sur le mont Ventoux et le plateau d'Albion. Face à ce pic de chaleur, la préfecture lance un appel à la vigilance et rappelle "les bons réflexes" à adopter en particulier par les personnes vulnérables :