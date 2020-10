Tempête Alex : "ce sont des images de dévastation" rapporte un pilote de la sécurité civile de Haute-Savoie

Alain Hamel, chef de la de la sécurité civile en Haute-Savoie (Annecy et Chamonix) rentre d'une mission dans les Alpes-Maritimes, au secours des personnes sinistrées après la tempête Alex. Le pilote d'hélicoptère raconte sa mission à France Bleu Pays de Savoie.

Alain Hamel a survolé en hélicoptère les zones sinistrées des Alpes-Maritimes en début de semaine. Le pilote haut-savoyard, chef de la sécurité civile en Haute-Savoie (Annecy et Chamonix) aux 6000 heures de vol et 12 ans d'ancienneté, fait partie des équipages qui étaient présents dans le sud de la France en début de semaine.

L'hélicoptère Dragon 74 est parti de Chamonix samedi matin pour renforcer les secours dans le sud des Alpes-Maritimes, dans des zones particulièrement sinistrées comme la vallée de la Roya et la vallée de la Vésubie.

"_Les rivières sont sorties de leur lit dévastant tout sur leur passage (...) des routes ont été défoncées, des habitations détruites, des villages isolés"__Alain Hamel, chef de la sécurité civile en Haute-Savoie

Jusqu'à 8 heures par jour en vol au dessus des zones sinistrées

Alain Hamel, qui a volé jusqu'à huit heures par jour au dessus des villages touchés par les inondations et glissements de terrain, rapporte des "images de dévastation". "Les rivières sont sorties de leur lit dévastant tout sur leur passage", raconte le pite de Haute-Savoie, "des routes ont été défoncées, des habitations détruites, des villages isolés (...) ce sont des images de désolement".

Rien que pour le journée de lundi, les personnels de la sécurité civile venus de plusieurs régions de France ont effectué plus de 400 évacuations et acheminé 18,7 tonnes de fret. Ces zones sont totalement inacessibles par la route. Le rôle des hélicoptères et du pont aérien mis en place est donc primordial.

Un pont aérien vital

Parmi les missions de ces secouristes : la mise à l'abri des populations qui sont évacuées par les airs, distribution de denrées alimentaires et produits de première nécessité pour aider les sinistrés, mais aussi la dépose d'équipes spécialisées sur place qui vont avoir pour rôle de remettre en place un réseau électrique, d'eau potable et de communication. Des équipes en charge de la recherche de personnes disparues sont aussi déposées sur place.

Les pilotes qui ont été au contact des populations transportées dans les hélicoptères rapportent aussi le choc vécu par ces sinistrés : "certains n'avaient sur eux qu'un petit sac, c'est tout ce qu'il leur restait".

Depuis ces vols, Alain Hamel est rentré en Haute-Savoie, un autre équipage de la sécurité civile 74 a pris le relais lundi soir dans les Alpes Maritimes.