Un pilote de moto va tenter de battre 12 records du monde à Châteauroux ce weekend

C'est un événement pour les amateurs de moto ce week-end. Un constructeur de moto électrique, l'entreprise Voxan, et le pilote italien Max Biaggi, vont tenter de battre 12 records du monde de vitesse sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux. C'est une annonce du groupe Venturi qui compte ainsi célébrer ses 20 ans.

A l'origine, les épreuves devaient avoir lieu en juillet, en Bolivie mais elles ont été reportées à cause de la Covid-19.

Max Biaggi tentera de faire tomber six records du monde et d'en établir six autres. Il s'agira notamment pour les "engins de 270 kW (367 Ch)" de tenter des records sur les distances d'un quart de mile, d'un mile et d'un km. A chaque fois, les records seront tentés sur "vitesse lancée et vitesse arrêtée" écrit Venturi dans un communiqué.

"Ce sera notre troisième fois sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux, explique Max Biaggi. Les résultats lors des tests de cet été nous donnent confiance. Nous sommes plus que prêts. Ce weekend, si la piste est séche et si le vent n'est pas trop fort, nous serons en mesure de battre plusieurs records"