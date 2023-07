"Un pincement au cœur" : les pompiers de la caserne de la Benauge à Bordeaux célèbrent leur dernier bal

"C'est beaucoup d'émotion". Labellisée "Patrimoine du XXe siècle" et classée monument historique, la caserne de la Benauge est un édifice qui accueille depuis 1954 les pompiers bordelais sur la rive droite, au bord de la Garonne. Mais ce jeudi, une page s'est tournée. Après près de 70 ans de services, les soldats du feu ont célébré leur dernier traditionnel bal des pompiers avant de poser leurs bagages dans une caserne flambant neuve d'ici la rentrée . Elle sera située dans le nouveau quartier d'Euratlantique.

"C'est un gros moment de nostalgie"

De la nostalgie certes, mais le bal des pompiers tient toutes ses promesses. Sur le parvis de la caserne, devant la scène, des milliers de personnes sont au rendez-vous. "On attend jusqu'à 5 000 personnes" explique Nicolas Ramisse, secrétaire de l'amicale des pompiers de la Benauge. Pour lui, c'est toute une page qui se tourne : "On quitte une caserne qui est l'âme des pompiers depuis 1954. Il y a entre 150 et 200 personnes dans cette caserne, avec une trentaine de gardes jours et nuits. Les murs ici sont porteurs d'énormément d'histoire. C'est un gros moment de nostalgie".

Des pompiers de la Benauge encore en activité, mais pas que, à l'instar de Patrick. Retraité depuis 2015, il a connu la caserne pendant 34 ans. Un vétéran qui a soldé sa traditionnelle tenue de pompier pour animer la soirée. Sur la scène, il trône derrière les platines, prend le micro, et met le feu en faisant danser la foule sur les meilleurs tubes des années 80. Un hommage lui ait même rendu, des milliers de personnes scandent son prénom. Pour l'ancien pompier, même s'il est difficile de voir la fin de ce lieu mythique, il n'en garde que le positif : "C'est un monument dans le patrimoine bordelais, donc forcément, on tourne une grande page. C'est comme ça, comme dans chaque épreuve de la vie".

Il conclut, sourire aux lèvres : "Comme on dit chez nous, pompier à la Benauge un jour, pompier à la Benauge toujours !"

Plusieurs food truck ont proposé des menus aux visiteurs © Radio France - Hugo Deschamps

Vers une nouvelle caserne

La fin d'une ère, mais le début d'une autre. Les pompiers devraient d'ici la rentrée investir un tout nouvel espace, dans le nouveau quartier Euratlantique, sur le boulevard Joliot-Curie, sur la rive droite. Pour Nicolas Ramisse, une touche de modernité ne fera pas de mal : "C'est une grosse plu value pour le service public. C'est un point positif que ce soit sur le plan professionnel, sur l'amicale ou la vie de caserne" explique-t-il.

Jonathan Berthot, président de l'amicale des pompiers de la Benauge atteste : "On va avoir un très bel outil, c'est vraiment agréable. Mais bon, je pense que l'on va quand même perdre la plus belle vue de Bordeaux !" admet-il.

Le site de la Benauge deviendra quant à lui un nouvel espace. Avec en ligne de mire la livraison d'un permis de construire début 2024, le futur bâtiment devrait abriter un hôtel de 5 000 m², un espace de 2 000 m² dédié à des espaces culturels, un restaurants, et 80 logements. Fin de chantier espérée pour 2027.