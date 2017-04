Un pique-nique solidaire avec les migrants devant la gare de Modane

Les collectifs Tous Migrants que se sont créés à l'automne dernier dans les Alpes organisaient un pique-nique solidaire sur les cols et les points de passage ce dimanche

Ils étaient une trentaine ce dimanche 16 avril à pique-niquer devant la gare de Modane à la mi-journée. Les participants sont venus de la vallée de la Maurienne mais également de Chambéry. Une action qui était organisée en différents points de passage des Alpes entre la France et l'Italie par les collectifs Tous Migrants, dans les Hautes Alpes, au col du Montgenèvre et dans les Alpes Maritimes au-dessus de Sospel. Une action pour exprimer le refus des renvois des migrants en Italie et l'obligation de solidarité.

ECOUTER : Itw de Benoit Leclair est membre du collectif Tous Migrants 73 qui s'est créée en octobre dernier en Savoie