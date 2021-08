Un pizzaïolo de Haute-Saône offre des pizzas aux salariés pénalisés par la vaccination obligatoire

En Haute-Saône, un pizzaïolo milite à sa façon contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Chaque dimanche soir, Romain Cuny, gestionnaire de GVL pizza à Granges-La-Ville, propose d'offrir des pizzas aux personnes impactées par l'extension du pass sanitaire. Cela concerne les professionnels pénalisés à la rentrée, en raison de leur réticence à se faire vacciner.

REPORTAGE - Avec son four, Romain Cuny se tient prêt à faire de ce don de pizza, un geste militant Copier

La proposition se fait sur Facebook :

La publication de Romain sur Facebook - GLV Pizzas

Des pizzas pour soutenir les soignants ou pompiers ne souhaitant pas se faire vacciner

Romain ne se présente absolument pas comme "antivax" : il est lui-même vacciné, mais il ne comprend pas les dernières mesures du gouvernement. Notamment celles rendant obligatoire la vaccination pour certaines professions à la rentrée.

Cela me met hors de moi, que l'on puisse les suspendre de leur travail pour ce motif.

"Sans faire de politique, je trouve ça étrange que l'on suspende le salaire de salariés pour une vaccination. Alors qu'ils allaient travailler sans masque il y a un an ! On a besoin d'un pompier, ou d'une soignante... Cela me met hors de moi, que l'on puisse les suspendre de leur travail pour ce motif. Le problème c'est que le gouvernement n'assume pas de rendre ce vaccin obligatoire, or on ne peut rien faire sans," argumente le Haut-Saônois.

Indigné, Romain Cuny met donc la main à la pâte comme il peut ! "Moi je fais des pizzas, donc c'est ce que je peux donner ! C'est la solidarité, si je peux aider quelqu'un suite à ces décisions que je ne comprends pas, c'est avec plaisir," explique le pizzaïolo.

Il sait que certains pourraient voir cela d'un mauvais oeil. Sur place, les clients interrogés prennent assez bien la nouvelle :

Les clients réagissent à cette initiative Copier

Pour l'instant, personne n'a répondu à son offre. Si cela vous intéresse, contactez Romain sur sa page Facebook. Il est recommandé de montrer un justificatif qui prouve que vous avez perdu votre emploi, ou que votre salaire a été suspendu en raison de la vaccination obligatoire.