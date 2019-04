Le pizzaïolo de La Bouilladisse champion de France de Pizza

La Bouilladisse, France

Le meilleur pizzaïolo de France est un provençal. Bruno Saimpaul, vient de remporter le titre de champion de France de Pizza à Paris. Sa pizza "Ballade en méditerranée" composée brandade de morue, tomate confite, des chips pomme de terre et de noisette a fait la différence face à plus de 150 participants.

C'est presque un hasard ce titre, c'est un ami qui m'a poussé à participer à la compétition - Bruno Saimpaul

À seulement 29 ans Bruno Saimpaul n'est aux manettes de son food truck que depuis un an mais c'est un véritable passionné de pizza. Il a suivi une formation aux côté de John Bergh à Meyrargues (13).

La pizza est en train de changer, c'est maintenant de la gastronomie mais il faut que ça reste simple

Depuis qu'il a remporté le titre Bruno est débordé. © Radio France - Camille Payan

Plusieurs épreuves pour remporter le titre

Les candidats sont confrontés à différentes épreuves lors de la finale : la rapidité, l' épreuve de la pizza la plus large, l'épreuve pizza in teglia, l'épreuve pizza classique/qualité mais aussi la spectaculaire épreuve de la pizza acrobatique et l’épreuve « pizza a due » avec des pizzas gastronomiques réalisées par des duos de pizzaïolos-chefs. Et à ce jeu là Bruno s'est démarqué avec sa fameuse "Ballade en méditerranée".

Décidément c'est bien dans notre région que l'on prépare les meilleures pizzas, l'an dernier c'est Farid Seghari originaire d'Aix-en-Provence qui avait remporté le titre. Il avait conquis le jury avec sa pizza " Profumo di Caledonia" composée de crevettes bleues, kiwi et lait de coco. Le champion s’était inspiré de ses nombreux voyages, notamment l’Australie où il a séjourné 2 ans.

Et si vous voulez goûter la pizza de Bruno Saimpaul, rendez-vous à La Bouilladisse, sur le parking du Pigeonnier du mercredi soir au dimanche soir.