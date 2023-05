Un plan d'actions présenté pour rafraîchir la ville de Toulouse l'été

"Protéger les plus fragiles, transformer la ville et se préparer un avenir plus chaud" sont les trois axes présentés par le maire de Toulouse , Jean-Luc Moudenc, face aux canicules qui attendent la ville rose ces prochaines années. Selon les experts du climat, les températures qu'on a connu à Toulouse à l'été 2022 pourrait devenir la norme en 2050. Cet été pour protéger les personnes âgées et les enfants, les Ehpad de la ville et les halte-garderie seront équipés d'ombrières. Des pergolas mobiles et des points d'eau seront installés dans certains établissements scolaires. Cet été 207 classes supplémentaires, dans les 209 écoles de la ville, disposeront de brasseurs d'air installés au plafond. Dans le même temps, les cours de récréation continuent d'être réaménagées afin d'y apporter de l'ombre. A l'heure actuelle, 70 cours sont ombragées dans les 209 écoles publiques.

Mesures estivales

Quatre piscines seront ouvertes de 7 à 22 h cet été (Toulouse Lautrec, Papus, Jany et Bellevue), 11 parcs fermeront à 23h, et trois jardins historiques à 22h. Les musées fermeront à 20h, la médiathèque à 22h. Tisséo, régie de transport publique, mettra en place un ticket "planète" à 3 euros les jours d'alerte rouge canicule pour utiliser tout transport en commun, contre 6,60 euros en temps normal. Des voiles d'ombrage seront installés rue Alsace-Lorraine, pont St Pierre, Place des Pradettes, inspirés de ce qui se fait dans des villes d'Andalousie, une ombrière gonflable place Abbal à la Reynerie. Dans ce quartier de l'ouest Toulousain, une base nautique ouvrira. Quant à la Place du Capitole, elle devrait accueillir des arbres en pots, des discussion avec l'architecte des Bâtiments de France sont encore en cours. Toulouse plage, avec des jeux aqualudiques, se tiendra du 22 juillet au 28 août.

Lutter contre les îlots de chaleur et végétaliser

A plus long terme, l'objectif affiché de la municipalité est "d'ombrager les places et les rues". Un plan 100.000 arbres a été lancé en 2019, 35 000 ont été plantés, 15 000 le seront en 2023. Notamment dans le cimetière de Terre-Cabade, à Marengo, rue de Metz, Grand rue Saint Michel. Des espèces plus résistantes à la chaleur. Quatre hectares de béton seront enlevés sur l'île du Ramier. La ville veut lancer à partir du 1er juin et pour trois mois une consultation auprès des Toulousains pour qu'ils donnent leurs avis concernant les mesures à prendre pour baisser la température en ville.

"Une chartre de l'arbre pas toujours respectée" dénonce l'opposition

Adoptée en 2019, "la charte de l'arbre à Toulouse n'est pas toujours respectée" dénonce la conseillère municipale et métropolitaine EELV Hélène Cabanes : "On abat 1600 arbres dans le cadre de la construction de la troisième ligne de métro, à Bonnefoy, La Vache,... le patrimoine végétal n'est pas respecté. Les vieux arbres apportent le plus d'ombre. Ceux que l'on plante aujourd'hui en apporteront dans des dizaines d'années. Il faut arrêter de couper des arbres, débitumer." L'opposition dénonce le projet de jonction Est, un nouvel échangeur qui doit voir le jour à l'est de Toulouse à l'horizon 2028 et va dénaturer le parc de l'Hers. "Il faut au contraire encourager les démarches citoyennes de création de jardins partagés, il faut rénover les écoles pour mieux les isoler et arrêter les grands projets de construction, plus Toulouse accueillera de monde, plus nous aurons des problèmes d'accès à l'eau."