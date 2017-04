Un plan d'intérêt général pour aider les seniors à vieillir chez eux

Près de 35 % des Indriens ont plus de 60 ans et 4.000 d'entre eux ont même plus de 90 ans. L'enjeu est donc d'anticiper le vieillissement de la population et de mettre en place dès à présent des solutions pour permettre aux seniors de rester chez eux le plus longtemps possible.

Une baignoire trop haute à enjamber, un volet trop dur à fermer, un escalier trop raide... Autant de détails qui n'en sont pas quand on a plus de 60 ans. Autant de petits obstacles qui deviennent trop difficiles à supporter dans un quotidien.

"Mes volets étaient trop lourds. J'avais du mal à les fermer et souvent, je préférais les laisser clos... Avec ma petite retraite, impossible de faire les travaux, raconte Simone Thomas. Cette octogénaire de Beaudres a bénéficié d'une subvention du Plan d'intérêt général. J'ai pu faire installer du double vitrage, faire poser des volets électriques et même faire changer ma chaudière. Je vais faire d'importantes économies et puis cela va me permettre de rester vivre chez moi encore de longues années!"

178 dossiers validées en 2016

Le Plan d'intérêt général s'adresse à toutes les personnes de plus de 60 ans ou bien lourdement handicapées. Les aides sont calculées sous condition de ressources mais en moyenne, elles permettent de financer 50 à 90 % des travaux.

Parmi les travaux les plus fréquemment demandés, l'aménagement de la salle de bain représente 55 % des dossiers. © Radio France - Gaëlle Fontenit

"C'est un plan d'avenir, s'enthousiasme Françoise de Gouville, directrice de la Prévention et du Développement Social. Il faut trouver tous les moyens pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps chez elles et faire en sorte qu'elles ne soient pas contraintes au départ par des soucis techniques".

En moyenne, le montant des travaux réalisés grâce au Plan d'intérêt Général s'élève à 5.332 euros. Dans plus de 9 cas sur 10, le chantier est confié à une entreprise du département.

Françoise de Gouville en est convaincue. Cette aide est une solution au bien vieillir : "Nous avons fait des études deux ans après la réalisation des travaux. 93 % des personnes vivent encore dans leur maison ! C'est autant de mois de gagner avant une entrée en EHPAD ou en maison de retraite!" .

"Moi présidente - Claudette Brialix, présidente de Bien Viellir Ensemble dans l'Indre

Si la question de l'aménagement des logements est effectivement un aspect important, il n'est pas le seul à prendre en compte. "Il faut réfléchir à son vieillissement avant d'être devant le fait accompli. Il est important d'anticiper, explique Claudette Brialix. Mais il faut aussi prendre conscience des autres problématiques. La désertification médicale, le recul des services de proximité et des petits commerces par exemple. Pour rejoindre les services médicaux, quand il y en a, faudrait-il encore qu'au niveau de la législation sur la sécurité sociale, on revoit la possibilité des transports par exemple".

Claudette Brialix soulève également la question de la dématérialisation d'un certain nombre de démarches : "Beaucoup de seniors sont perdus. Ils ne savent pas naviguer sur internet et certains renoncent même à leurs droits parce que la déshumanisation des hotline ou bien le fait de devoir remplir des formulaires sur internet les bloquent".

PRATIQUE : Vous pouvez adresser votre dossier à la Maison de la Solidarité - Direction de la prévention et du développement social ; Centre Colbert -4 rue Eugène Rolland - Batiment E - BP 601 - 36020 Chateauroux Cedex. Téléphone : 02 36 90 60 45. Courriel : pig-dpds@indre.fr