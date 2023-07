Un plan d'urgence de 100 millions d'euros pour le logement dans la Métropole de Montpellier

La métropole de Montpellier lance un plan d'urgence pour le logement, 100 millions d'euros pour débloquer de nouvelles constructions. Le marché du logement est entré en France dans une crise sévère, les ménages ont beaucoup de mal à obtenir des prêts auprès des banques et en raison de l'inflation, les chantiers de logements neufs notamment de logements sociaux sont très en deçà des objectifs.

Montpellier et sa Métropole sont particulièrement touchées. 20 % des ménages sont sous le seuil de pauvreté (contre 14 % au niveau national), et Montpellier est la 3e Métropole où les loyers sont les plus élevés après Paris et Nice. La Métropole a donc voté ce mardi 14 mesures concrètes en faveur du logement.

La Métropole veut d'abord accélérer la construction de logements sociaux, ça passe notamment par 5 millions d'euros débloqués pour construire 11 nouvelles résidences sociales d'ici 5 ans, des pensions de famille ou des résidence pour jeunes en insertion. ACM habitat s'engage également à produire 1000 logements par an dès 2025.

La Métropole va aussi faciliter l'accession à la propriété, la moitié des logement neufs seront réservés aux ménages les plus modestes, les opérations de réhabilitations des centres bourgs des villages avec des constructions neuves seront encouragées.

La rénovation des logements existants est aussi une priorité, l'aide du gouvernement pour les travaux de rénovation thermique sera doublée.

La Métropole veut aussi lutter contre la spéculation, les locataires qui n'arrivent pas à faire valoir leur droit dans le cadre de l'encadrement des loyers seront aidé, le permis de louer qui oblige les propriétaires à proposer des logements décents sera étendu au quartier Figueroles au mois d'octobre puis à d'autres quartiers de Montpellier.

Une brigade sera aussi créée pour contrôler les meublés de tourisme.