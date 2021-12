Un plan de relance pour nos amis à quatre pattes en Charente

Le plan de relance, mis en place par l'Etat pour atténuer les conséquences financières de la crise sanitaire depuis deux ans, a aussi un volet "cohésion sociale" pour accompagner les associations de défense des animaux et les campagnes de stérilisation. A Brie-sous-Chalais, en Charente, l'association "Les chiens de l'espoir" va répondre à l'appel à projets régional, pour investir dans du nouveau matériel.

L'un des pensionnaires de l'association "Les chiens de l'espoir" © Radio France - Pierre MARSAT

Créée en 2008 à Villebois-Lavalette, avant de s'installer à Ronsenac puis en 2014 à Brie-sous-Chalais, l'association accueille aujourd'hui une quinzaine de chiens, une quarantaine de chats, et quelques équidés (chevaux et ânes), abandonnés en pleine nature, ou retirés à leurs maîtres à cause de mauvais traitements. La présidente de l'association, Dorothée Paile, est en train de constituer des dossiers avec devis, pour améliorer l'accueil de ses petits pensionnaires : deux modules vétérinaires pour moderniser l'infirmerie. Total : environ 6000 euros.

La chatterie de l'association à Brie-sous-Chalais © Radio France - Pierre MARSAT

En 2021, quatre associations charentaises ont été soutenues à hauteur de 87 000 euros. Pour la deuxième vague, en 2022, une enveloppe d'un million d'euros sera répartie en Nouvelle Aquitaine. L'association "Les chiens de l'espoir" attend une réponse pour le mois de février. On peut aussi participer à l'appel à projets régional pour organiser des campagnes de stérilisation des chats dans sa commune, entièrement financées par l'Etat.