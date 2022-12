Un plan de sobriété énergétique pour réduire et contrôler la consommation dans l'agglomération de Pau

L'agglomération de Pau ne réchappe pas à la crise énergétique et à l'inflation, et déploie à son tour un plan de sobriété afin de faire des économies. Ce plan a été présenté ce mardi 13 décembre à l'Hôtel de Ville de Pau. Ils consiste en des mesures à court et plus long terme pour réduire la consommation en énergie, éviter les coupures cet hiver, et surtout limiter les dépenses.

Tous les services maintenus

D'après les estimations, le budget énergie doit doubler l'année prochaine pour l'agglomération, et passer de 1,5 millions d'euros à 3 millions. Pour la seule ville de Pau, ce budget augmente de 3 millions d'euros, pour un coût énergétique en 2023 estimé à plus de 6 millions d'euros. Pour que ces coûts ne s'envolent pas plus, l'agglomération annonce donc plusieurs changements, mais promets qu'il ne seront pas trop contraignants : aucun service public ne sera supprimé cet hiver.

Le Palais des Sports à 14 degrés

Les piscines restent ouvertes, l'éclairage public allumé. Rien n'est coupé, ni fermé. Ce qui change, c'est que comme partout, les températures sont abaissées : 19 degrés dans les locaux publics comme les écoles, et 14 degrés dans les salles polyvalentes comme les gymnases. Ce qui inclus notamment le Palais des Sports, même aux heures d'entraînement pour les joueurs de l'Elan Béarnais. Les fontaines sont également arrêtées provisoirement, et l'intensité des lampadaires adaptée.

Les élus de l'agglomération paloise profitent également de ce plan de sobriété pour souligner le travail qui a été fait, et qui se poursuit en termes de transition énergétique : les chantiers en cours sur les bâtiments et les infrastructures pour améliorer l'isolation, les investissements pour passer partout à l'éclairage LED moins énergivore, et le projet de réseau de chaleur urbain, pour chauffer des habitats grâce à l'incinération de déchets.

Des incitations à moins consommer pour les particuliers

L'agglomération de Pau veut également inciter ses habitants à consommer moins, pour éviter les surcharges sur le réseau électrique cet hiver. Pour ça, elle va déployer avec GRDF des équipes chargées de rendre visite aux particuliers pour leur informer et les conseiller sur les écogestes à adopter afin de moins dépenser d'énergie.

L'agglomération a également signé un partenariat avec Voltalis , une société qui propose l'installation gratuite de boîtiers intelligents pour les gens chauffés à l'électrique : ils régulent eux même le chauffage pour moins dépenser, et permettent aussi un contrôle à distance par exemple en cas d'absence. Des techniciens de cette société doivent faire du porte à porte dans les prochains jours auprès des habitants de l'agglo pour leur proposer l'installation de ces boîtiers.