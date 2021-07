Un plan pour prévenir les plus petits de la noyade, mis en œuvre au Pays Basque

Les noyades accidentelles ont augmenté de 30% entre 2015 et 2018, et même de 96% chez les moins de six ans. De quoi inquiéter le Ministère des sports qui a lancé un plan "aisance aquatique". Le but : apprendre aux plus petits à connaitre l'eau, ne pas en avoir peur, et pouvoir sortir d'une piscine ou d'un lac, en cas de chute accidentelle. Les inquiétudes ont augmenté encore plus avec les périodes de confinement, quand la plupart des piscines sont restées fermées.

En Nouvelle-Aquitaine, Bayonne est la seule ville à accueillir ce plan. Pendant une semaine, enseignants, conseiller pédagogique en éducation physique (EPS), maitres nageurs sauveteurs ou encore responsables de piscines, une cinquantaine de personne a pu se former. Pour les enfants, il s'agit d'un apprentissage intensif : 8h de piscine en une semaine. Ils n'apprennent pas à nager, mais à passer la tête sous l'eau sans avoir peur, s'accrocher au rebord de la piscine ou à bâton sans paniquer, et apprendre comment se comporter dans l'eau.

Les formateurs apprennent aux enfants de 4 à 6 ans comment se comporter dans l'eau © Radio France - Bixente Vrignon

Le ministère des sports a débloqué un budget de 15,5 millions d'euros en 2020 pour ce plan d'aisance aquatique. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'ensemble des enfants de 4 à 6 ans devraient être formés d'ici 2023.