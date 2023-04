Un poissonnier de Dordogne lauréat du concours du meilleur ouvrier de France

"Je n'arrive pas du tout à réaliser !" sourit le jeune poissonnier. Lundi après-midi, Gwenaël Laville a appris la nouvelle : il fait partie des quatre nouveaux lauréats reçus au concours du meilleur ouvrier de France. "C'est la récompense après beaucoup de travail", dit-il. Depuis le 14 février, pendant des mois, il a travaillé, dur, découpé du poisson jusqu'à obtenir ce qu'il considère comme "le graal", le titre de meilleur ouvrier de France.

ⓘ Publicité

Crustacés et écaillage

Les sujets ont été distribués le 14 février dernier. En parallèle de son travail auprès de ses parents, sur les marchés et sur l'étal sous les halles du Coderc à Périgueux, Gwenaël s'est préparé aux différentes épreuves. Il a fallu faire cuire des crustacés, préparer un beau plateau de fruits de mer, mais aussi découper une quinzaine de poissons, détacher les filets, selon les règles, sans les arêtes, et en suivant les méthodes de préparation des grands ouvriers de France.

Gwenaël a aussi du préparer des "plats traiteurs" : des sashimis par exemple, avec l'accompagnement.

Ce titre, il en rêvait depuis tout jeune. Il va désormais pouvoir souffler. "On représente l'excellence française, notre métier", sourit Gwenaël. Il n'attend plus que le diplôme, et le col tricolore.