Antoine Nicpon, 19 ans, a vécu le sacre des Bleus et leur bain de foule en direct des Champs-Élysées. Le jeune poitevin a partagé l'ambiance et le passage du bus au téléphone avec France Bleu Poitou.

Pour fêter leur victoire les Bleus ont pris un bain de foule aux Champs-Élysées où des milliers de français les attendaient. Ils sont arrivés avec plus de deux heures de retard, ce qui n'a pas empêché les supporters de les accueillir comme il se doit. Antoine, 19 ans, originaire de Poitiers, était sur place, il a partagé ce moment avec France Bleu Poitou.

Après 4 heure d'attente, Antoine a vécu avec nous, au téléphone, le passage des Bleus devant lui. "C'est la folie. Le bus passe !" Un passage éclaire des Bleus devant lui : "Ils sont passés très vite, ils ont tracé. _On a vu Tolisso, on a vu Mbappé, Deschamps_, mais je n'ai pas eu le temps de voir la Coupe. Ils sont vraiment passé vite, c'est un peu décevant".

Un moment qui restera en tout cas gravé dans la mémoire du jeune poitevin. "C'est mon rêve depuis tout petit de voir la France gagner une Coupe du monde, et de participer à la fête sur les Champs. " Un rêve réalisé et mérité, "j'ai travaillé pour me payer mon voyage à Paris, pour aller voir sur les Champs cette finale et ensuite accueillir les Bleus."

Les Bleus sont en route, ils devraient être d'ici quelques minutes sur les Champs où Antoine, originaire de #poitiers, les attend notamment #championdumonde2018pic.twitter.com/BqrueEaNWp — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) July 16, 2018

Antoine retiendra aussi la communion : "j'étais sur les Champs avec tout le peuple parisien et français , les gens venaient de partout pour fêter la victoire avec les Bleus. Ces images que j'ai vu resteront gravées dans ma tête". Il ajoute, "moi je suis né en 1999, et aujourd'hui, moi aussi je peux dire que je l'ai vécu"