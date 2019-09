Un Poitevin membre de la Garde républicaine participe aux animations du "Cheval dans la Ville" à Poitiers

Poitiers, France

Ce samedi aura lieu la manifestation "Cheval dans la Ville" à Poitiers, dixième édition. Plus d'une centaine de chevaux et leur cavaliers déambuleront dans les rues pour assurer la promotion des sports équestres. Randonnées à cheval, baptêmes de poney, spectacle à Blossac de 14h à 16h30... Le tout avec la participation exceptionnelle de la Garde républicaine, l'unité d'élite de la gendarmerie.

Parmi ces cavaliers de prestige, il y a Pierre-Charles Leboeuf, un Poitevin qui a rejoint le régiment de cavalerie de la Garde après avoir participé... à la fête du cheval de Poitiers en 2011. « J'étais étudiant en STAPS et je montais en club. J’ai fait une démonstration qui a impressionné des membres de la Garde. On a discuté et cela m’a convaincu de tenter ma chance. Un an plus tard, je rejoignais le régiment » explique le jeune homme.

Avec Reglys, son cheval, le sous-officier Pierre-Charles Leboeuf forme un véritable bînome. Capable d'intervenir sur de nombreux terrains pour assurer la sécurité publique. « Nous avons effectué des missions au G7 à Biarritz, aux 70 ans du Débarquement à Omaha Beach, aux abords du Stade de France... J'étais aussi en bas des Champs-Élysées lors de la descente du bus des footballeurs champions du monde ».

Si vous voulez voir Pierre-Charles et Reglys à l'oeuvre, rendez-vous à 15h parc de Blossac. Une quinzaine de cavaliers et deux motards de la Garde procéderont à des démonstrations.