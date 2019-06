Un policier de 50 ans se suicide à Marseille

Marseille, France

Le fonctionnaire de police de 50 ans a été retrouvé pendu à son domicile. Arrivés sur place les secouristes n'ont rien pu faire. Père de deux enfants, des jumeaux de 13 ans, le policier était en service dans le commissariat du 12ème arrondissement de Marseille mais interdit de voie publique. Dépressif il était suivi par la "médecine de prévention". Les suicides sont malheureusement fréquents dans la profession, en moyenne 40 à 45 fonctionnaires mettent fin à leurs jours chaque année depuis 25 ans. Mais l'année 2019 apparaît particulièrement meurtrière, 36 suicides en l'espace de 6 mois, ce qui fait craindre aux syndicats une année noire. Les syndicats qui dénoncent la dégradation de leur conditions de travail alors que les policiers sont fortement sollicités depuis le début de l'année.

Face à cette vague de suicides, le Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a mis en place en avril dernier une Cellule Alerte Prévention Suicide (CAPS) pour "briser la peur, briser la honte, briser le silence". Un premier pas qui doit être suivi pour Bruno Bartoccetti du syndicat Unité SGP Police, "ce doit être LA priorité. Il y a des policiers qui n'ont pas vu de médecins de prévention depuis plus de vingt ans, les médecins dédiés sont en nombre insuffisant, il en faudrait 3 ou 4 fois plus." Selon les chiffres du Ministère de l'intérieur, en 2018, ce sont 35 policiers et 33 gendarmes qui se sont suicidés.