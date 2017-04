Une mère accuse un policier de l'avoir empêché d'allaiter son nouveau-né au commissariat

Le 10 avril dernier, dans le commissariat du 2e arrondissement, un policier aurait refusé à une femme de la laisser allaiter son nouveau-né "en public".

La maman, son compagnon et leur jeune fils se rendaient au commissariat pour faire leur procuration pour la présidentielle. Ils ne pensaient pas que cette visite pour une simple démarche administrative allait finir par un scandale.

Peu après leur arrivée, le couple demande à l'accueil s'il est possible de s'asseoir pour que la mère allaite son bébé âgé de deux mois. La policière est apparemment revenue "gênée", explique le couple, "accompagnée d'un policier qui prend immédiatement le parti de [les] agresser", selon leur récit. Ils racontent la suite :

Le couple se dit abasourdi : "Cet homme aurait-il interdit à une mère de nourrir son enfant avec un biberon ? Je ne le crois pas". La mère, sur le point de partir revient, et s'adresse alors à un autre policier : "Je lui demande le nom de la personne qui m'a refusé l'allaitement car j'ai bien l'intention d'écrire au commissaire de cette antenne pour le mettre au courant des agissements du policier".

"Je prends mon courage à deux mains et lui explique qu'à mes yeux, c'est une honte de refuser à quelqu'un de nourrir son bébé. Mon compagnon est avec moi, notre enfant toujours en écharpe. Et là, choc absolu : le policier nous accuse d’être de mauvais parents pour avoir emmené notre fils dans un commissariat. "Non seulement, ces hommes qui sont garants de notre sécurité à tous et a priori porteurs de notre confiance, ont échoué à offrir un endroit sûr et accueillant à une jeune mère et à son enfant, mais ils ont en plus tenté de l'humilier publiquement."