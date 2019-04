Un policier vauclusien témoigne de son travail et de sa vie au quotidien

Par Daniel Morin, France Bleu Vaucluse

Les policiers acceptent rarement de parler de leur travail. Ils sont pourtant fiers d'exercer ce métier de passion, de plus en plus difficile. La vague de suicide enregistrée depuis le début de l'année libère sans doute un peu plus la parole. Thibault est policier depuis 30 ans. Il témoigne.