Un pompier de la Somme invente une ceinture pour sauver des vies

Sauver des vies, le plus rapidement et efficacement possible. C'est ce qui a poussé Olivier Rognon sapeur pompier depuis 24 ans à inventer R-O une ceinture qui va aider ses utilisateurs à évacuer une victime très vite. Il a besoin d'argent pour voir son projet aboutir.

Olivier Rognon a besoin de 33.400€ pour mettre son projet aux normes, faire en sorte de le faire fabriquer dans la région, si c'est possible, et le commercialiser rapidement.

Cette ceinture s'appelle R-O

"Ce sont mes initiales' explique Olivier Rognon, "et un jeu de mot parce que quand on sort quelqu'un d'un incendie on est un héros." Cette ceinture R-O permettra à son utilisateur de sortir rapidement une victime, tout en gardant les mains libres. "J'ai une collègue qui pèse 50 kilos, moi j'en fais à, peu près 100, elle a réussi à me lever. Mon but c'est qu'à la fin on mette moins de trois secondes pour accrocher et sortir une personne."

"La ceinture ne s'adresse pas qu'aux pompiers, elle peut aussi servir à la police par exemple"

"Pour sortir un équipier touché par une balle ou qui a fait un malaise. Et le fait de garder les mains libres permet de conserver une fore de frappe" ajoute Olivier Rognon. Ces 33.400€ c'est pour mettre son projet aux normes . Le lien pour le financement participatif est ici.

Si son projet se vend, Olivier Rognon espère pouvoir un jour reverser ces 33.400 € dans un projet de ce genre porté par un particulier ou une association.