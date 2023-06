Un pompier des Bouches-du-Rhône veut gravir deux sommets de 6.000 mètres pour aider les enfants orphelins

Plus de 6.000 mètres d'altitude, peu d'oxygène, des températures descendant jusqu'à -25 degrés et des pentes à 80% : ce sont les conditions que Valentin Levard, sapeur pompier professionnel à Miramas, va devoir affronter ces prochains jours. Départ ce mardi 20 juin, pour gravir en seulement 10 jours, le mont Huana Potosi et le mont Parinacota, deux sommets qui figurent parmi les plus hauts de la Bolivie.

Ce jeune papa en n'est pas à son premier défi. Depuis 2017, il a déjà réalisé trois "aventures", à chaque fois au profit d'associations. Cette fois, c'est pour aider l'ODP (l'oeuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France). Il a lancé une cagnotte en ligne , qui a récolté plus de 3.500 euros pour le soutenir dans son projet.

"Je ne veux pas les décevoir"

Mais cette année, le défi est différent, car Valentin Levard n'a aucune notion d'alpinisme. "J'essaye de toucher à des domaines que je ne connais pas pour que le défi soit plus important", explique-t-il. Alors pour se préparer, le sapeur pompier a intensifié ses entraînements sportifs. Renforcement musculaire et cardio, parfois deux fois par jours, avec un masque qui lui restreint son oxygène : "j'ai la chance de pouvoir m'entrainer grâce à mon métier".

Certains diront peut-être qu'il est "complètement fou" ou "irresponsable", mais le sapeur pompier sait très bien ce qu'il fait. "Je suis quelqu'un de prudent et de raisonné, je saurais faire demi tour si ça devient trop dangereux." En fait, ce qui inquiète Valentin, c'est l'échec : "tout le monde compte sur moi. Beaucoup d'enfants de l'association m'encouragent sur les réseaux sociaux. Ils croient en moi et je ne veux pas les décevoir".

Une association qui le touche directement

Et s'il tient autant à cette association, c'est parce qu'elle défend des causes qui lui sont chères. L'ODP (l'oeuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers de France) assure un soutien moral et financier à tous les enfants dont le parent sapeur-pompier est décédé. "Après la perte récente d'un ami très proche qui a laissé derrière lui une femme et deux enfants, c'est tout naturellement que j'ai voulu représenté l'ODP" , confie Valentin.

Depuis toujours, le trentenaire a ce besoin de "se sentir utile". "J'ai été éduqué à être ouvert aux autres. Je pense que c'est important de ne pas être centré sur soi-même. J'ai une force mentale, je suis plutôt sportif et à travers ça je peux apporter une pierre à l'édifice".

Valentin partage ses aventures sur sa page Facebook et sur son compte Instagram. Via les réseaux sociaux, le jeune homme espère pouvoir récolter au moins 3000€ pour l'ODP.