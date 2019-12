Un pompier girondin campe à Paris pour dénoncer les conditions de travail dans la profession

Gironde, France

Environ 20 pompiers de toute la France campent depuis lundi place de la République à Paris pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils comptent rester jusqu'à vendredi pour échanger avec les passants sur leurs revendications. Une action à l'initiative du syndicat Sud-SDIS. Le secrétaire général en Gironde Jean-Pierre Darmuzey est présent sur place.

Les pompiers mobilisés dénoncent un manque de moyens humais et financiers face à l'explosion des interventions ces dernières années. En Gironde, elles ont doublé depuis 2002 et 2019, pour atteindre 140 000 cette année selon le syndicat Sud-SDIS.

Échanger avec les passants

Les soldats du feu ont choisi la place de la République pour leur campement, point de départ du cortège le 15 octobre lors de la manifestation des pompiers, qui s'était soldée par des tirs de gaz lacrymogènes des forces de l'ordre.

"On a décidé de monter une autre image des pompiers, explique Jean-Pierre Darmuzey. Le but du jeu c'est d'échanger avec la population sur place, les médias et nos décideurs s'ils veulent venir nous rencontrer".

La place de la République sera l'un des points de passage de la manifestation du jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites. Les différents syndicats de pompiers, dont Sud-SDIS, appellent d'ailleurs à rejoindre le défilé.