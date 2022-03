Un pompier normand a soigné pendant dix jours de réfugiés ukrainiens en Pologne : "ils avaient froid"

Le colonel Thierry Seneze est médecin pour les pompiers de la Seine-Maritime, bénévole pour le GIS France, le Groupe d'Interventions et de Secours. Il est parti pendant dix jours porté secours à des réfugiés à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne.

Un pompier de la Seine-Maritime revient d'une mission de dix jours à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Le colonel Thierry Seneze, presque 66 ans, est pompier depuis trente ans, médecin depuis vingt ans. Il est aussi bénévole pour le GIS France, le Groupe d'Interventions et de Secours, une association dont il est membre depuis dix ans. Avec un autre médecin, un infirmier et un logisticien, il est parti près de la ville de Medyka en Pologne, monter un poste de secours pour prendre en charge les réfugiés ukrainiens qui fuyaient la guerre. Thierry Seneze est déjà intervenu sur plusieurs catastrophes naturelles avec le GIS, séisme en Haïti et au Pakistan, tsunami en Indonésie, mais c'est la première fois qu'il se rendait à quelques kilomètres d'une zone de guerre.

Lorsqu'elle a voulu récupérer ses affaires dans son appartement, son appartement n'existait plus

Le Normand retient deux images de cette mission. "Il y a toujours des images assez marquantes. Moi, ce qui me marque dans dans cet exode, c'est de voir une petite fille de trois ans traîner sa valise rose avec des paillettes à trois heures du matin par une température de -11°C, -12°C. Ça, c'est particulièrement heurtant de se dire que cette enfant devrait normalement être dans un lit bien au chaud en sécurité. La deuxième image, c'est de voir cette dame de 83 ans qui a fait, a minima, une dizaine de kilomètres à pied, dans le froid, en chaussons. Parce que lorsqu'elle a voulu récupérer ses affaires dans son appartement, son appartement n'existait plus. Et ça, c'est des images qui sont effectivement heurtantes et qui donnent un sentiment d'incompréhension".

On a vu apparaître un certain nombre de pathologies liées à du stress aigu, chez des enfants et chez des adultes

En 10 jours, Thierry Seneze et son équipe ont soigné 250 ukrainiens. Dans les premiers temps, il a ausculté des personnes qui avaient fui avant de subir les bombardements, qui avaient pu préparer leur départ. Puis des Ukrainiens qui sont partis en urgence. "Les troisième et quatrième jour, on a vu une population un peu différente, une population qui a fui par nécessité parce que au moment où ils sont ressortis des abris, ils se sont aperçus que leurs maisons ont été détruites ou leur appartement avaient été bombardés. Et donc là, il y a effectivement des gens qui ont présenté plus de pathologies, des hypothermies parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se couvrir correctement ou des pathologies des pieds liés à des chaussures non adaptés à une marche de 15 km. Pour beaucoup, ils ont vu la violence d'une guerre, et les impacts matériels et humains que cela pouvait entraîner. Et effectivement, on a vu apparaître un certain nombre de pathologies liées à du stress aigu, chez des enfants et chez des adultes".

Mes bagages sont toujours prêts, tout et prêt dans un sac

Comme pour chaque mission avec le GIS, Thierry Seneze a été prévenu la veille du départ, "mes bagages sont toujours prêts, tout et prêt dans un sac", il a posé 10 jours de vacances pour se rendre à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. "Ce qui surprend tout de suite, c'est le flux continu de réfugiés, une queue d'à peu près 250 à 500 mètres, avec 99% de femmes et d'enfants de moins de 16 ans".

Ces réfugiés ont fait des kilomètres à pied, dans le froid. En 10 jours, Thierry Seneze et son équipe ont soigné 250 ukrainiens. "Principalement, ce sont des plaies liées au fait d'une marche avec des chaussants non adaptés, des cloques. Ils avaient pour beaucoup les pieds mouillés, ils ont marché dans de la neige, ils avaient extrêmement froid". Des Ukrainiens qui étaient également traumatisés par les bombardements, dont de nombreux enfants, "ils étaient dans un état de stupeur, le regard hagard. Ils n'avaient plus envie de bouger et de parler"

De retour en Normandie, Thierry Seneze ne ressent pas de colère plutôt de l'incompréhension, "parce que ce n'est pas normal de voir encore une fois une petite fille de trois ans dehors à traîner une valise. Ce n'est pas acceptable". Mais aussi le sentiment d'avoir été utile, "d'avoir pu à ma hauteur, apporter une aide à ces personnes"