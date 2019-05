Un pompier d’Annemasse récompensé au Concours Lépine 2019 pour son jeu "Secouriste"

Haute-Savoie, France

Et c’est même une double récompense. Mardi dernier dans le cadre de la Foire de Paris, Patrice Jupille a reçu la médaille d’or du Concours Lépine 2019 et le prix du ministère de l’Intérieur. "C’est beaucoup d’émotion", a déclaré le sapeur-pompier d’Annemasse créateur et concepteur de "Secoursite" (France Bleu Pays de Savoie en avait fait l'écho en juin 2018), un jeu de 74 cartes qui permet de s’initier aux gestes qui sauvent.

Patrice Jupille, quel a été votre réaction quand vous avez appris qui vous aviez remporté une médaille d’or au Concours Lépine 2019 ?

C’est beaucoup d’émotion. Je connaissais l’impact que mon jeu pouvait avoir mais de là à rêver être médaillé en à peine un an au Concours Lépine ! C’est avec beaucoup de fierté que j’ai reçu ce titre. C’est la reconnaissance d’un jury professionnel qui a vu dans mon jeu la partie ludique, le côté jeu de société et surtout, ce qui a énormément plu, le volet éducatif qui peut apporter beaucoup dans les familles et dans les écoles.

Parlez-nous de votre invention, "Secouriste" un jeu qui permet de s’initier aux gestes qui sauvent.

C’est un jeu de société qui va proposer différents types de partie (adultes ou juniors) pour faire de l’éducation aux premiers secours. C’est un premier pas dans le monde du secourisme mais sans remplacer une vraie formation.

J’ai eu des contacts avec des entreprises, sociétés ou associations." - Patrice Jupille

"Garder la tête froide"

Vous avez passez douze jours sur la Foire de Paris, comment le public a-t-il accueilli votre jeu ?

Il a été très positif, énormissime. C’était ma première participation à cette Foire de Paris, j’étais dans la pavillon 2 sur le Concours Lépine. J’ai des personnes qui sont passées en début de foire et qui sont revenus avant la fin pour me dire "super, génial, on a acheté le jeu". J’ai eu ce retour-là du public et c’est extraordinaire.

Etre médaillé au Concours Lépine cela va-t-il changer quelque chose pour vous ?

C’est l’avenir qui va me le dire mais durant ces douze jours de foire, j’ai eu des contacts avec des entreprises, sociétés ou associations. J’ai rencontré des personnes très impliquées dans la distribution. Je découvre beaucoup de chose.

Votre jeu pourrait-il être commercialisé prochainement ?

Il y a un an, jour pour jour, mon jeu n’était qu’à l’état de prototype dans une boite Tupperware ! Aujourd’hui je suis médaillé du Concours Lépine et du ministère de l’Intérieur alors je n’ose pas faire de pronostics sur l’avenir. On va surtout essayer de garder la tête froide.

En juin 2018, Patrice Jupille avait présenté le prototype de "Secouriste" sur France Bleu Pays de Savoie. © Radio France - Richard Vivion