Un poney rend visite aux résidents d’une maison de retraite à la Ferté-Bernard

Dans les couloirs, toutes les chambres de l’Ehpad Saint-Julien à La Ferté Bernard sont ouvertes, prêtes à accueillir Plume. C’est un poney shetland de 12 ans qui rend visite aux résidents. Pendant deux heures, elle prend le temps de se faire caresser et elle a même le droit à quelques friandises.

C’est Cannelle, une infirmière de la structure qui en a eu l’idée. « Le cheval vient auprès du résident, qu’il soit dans son lit ou dans le fauteuil. Ils en parlent toute la semaine, c’est un moment magique pour eux. » Nous dit-elle.

La plupart des résidents de la maison de retraite étaient agriculteurs. Certains ont du mal à retenir leurs larmes. « Cela me rappelle ma jeunesse. J’avais une jument qui s’appelait Pauline et je l’emmenais souvent brouter de l’herbe » raconte Madeleine, 95 ans.

En larme, Plume lui rappelle des souvenirs © Radio France - Talitha Tiero

Le poney a des effets positifs sur la santé des résidents

Avec des vignettes, la psychologue de la maison de retraite note les réactions des personnes âgées face au poney et elles sont plutôt positives. En effet, la venue de Plume permet de créer du lien social. « Certains résidents qui ne parlaient pas, se remettre à parler. Ils nous parlent de leur vie, de leur jeunesse et surtout de leur relation avec leurs animaux » s’étonne Angèle Macé, psychologue à l’Ehpad Saint-Julien.

Cette rencontre permet aussi de travailler sur leurs troubles moteurs. « Ça peut être des sessions où les résidents vont se balader avec le poney, le caresse, tressent sa crinière. Tout ça, va permettre à la personne de se lever, à se mettre en mouvement» explique Angèle Macé.

Plume déambule de chambre en chambre © Radio France

Plume ressent aussi les émotions des résidents

Plume gère elle-même la visite. Elle choisit le moment où elle veut sortir de la chambre, rester plus longtemps ou partir, c’est la ponette qui fait la loi. Son comportement diffère d’une personne à une autre. « On l’a vu avec deux dames, Plume restait collée à elle sans bouger. Elle voulait vraiment chercher le contact avec elles par rapport aux autres résidents ».

Plume ne reste pas plus de deux heures car elle ressent beaucoup de choses et ces échanges lui prennent toute son énergie. C'est Mégane Chatillon, qui dirige le centre équestre du Pic, à Gréez-sur-Roc, qui a accepté de se prêter à ses visites un peu particulières, puisque l'animal a du prendre l'ascenseur et entrer dans de nombreuses chambres de l'établissement.