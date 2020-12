Un pont provisoire pour désenclaver Tende opérationnel dès lundi

Dès lundi 14 décembre, les habitants de Tende pourront rouler sur un pont préfabriqué et rejoindre le bas de la vallée de la Roya. Jusqu'ici, les habitants étaient obligés d'emprunter une route en terre pour y parvenir.

Il remplace le pont des 14 arches détruit par la tempête Alex, le 2 octobre 2020. Ce pont provisoire sera opérationnel ce lundi 14 décembre pour plusieurs années. Situé à l'entrée de l'agglomération, les habitants pourront rejoindre la route départementale 6204 menant au village et dans le sens contraire regagner le bas de la vallée de la Roya et les communes de Breil et Sospel par exemple.

Nouvelle étape vers le désenclavement de Tende

Une excellente nouvelle pour les habitants de Tende et le Maire du village, Jean-Pierre Vassalo :

"cette nouvelle nous permet de nous projeter vers l'avenir. Jusque-là, nous devions emprunter le chemin Saint-Lazare, c'est une route en terre, mais elle commençait à se fissurer. Cela fait deux mois que je demandais un pont Bailey comme on les appelle. C'est le Centre National des Ponts qui en est à l'origine. L'investissement du Préfet Xavier Pelletier, en charge de la reconstruction des vallées est tellement important que j'ai décidé de l'appeler le pont Pelletier."

Les agents du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes ont démarré sa mise en place début décembre.

Ce pont comporte une seule voie et les véhicules l'emprunteront en alternance.