Un porte-masque 100% gardois

Depuis la rentrée, le masque est obligatoire dans les lieux clos. Mais qu'en faire de ce masque, quand on ne le porte pas sur le nez ? Il finit souvent accroché autour du coude, au fond d'une poche ou d'un sac... Pas spécialement hygiénique en temps de Covid-19! C'est pourquoi un jeune Gardois vient de lancer son porte-masque. Ugo Bompas est originaire de Remoulins. Aujourd'hui étudiant en kinésithérapie à Montpellier, il a créé sa propre sa marque -"Commodes"- en 2016 alors qu'il était encore lycéen. Et vers la mi-août, Ugo Bompas a donc eu l'idée de sortir un porte-masque : c'est-à-dire un étui dans lequel vous pouvez ranger vos masques quand vous ne les portez pas. "Je me suis dit, pourquoi pas mettre au point un rangement dans lequel le masque serait plus sécurisé, moins soumis à des contacts potentiellement contagieux", souligne Ugo Bompas.

Une centaine d'étuis vendus

Un étui 100% gardois, puisqu'il est fabriqué par une association de couturières de Théziers, près de Remoulins. "Je voulais que ça se fasse au plus près de notre région, c'était quelque chose de primordial pour moi", poursuit le créateur du porte-masque. Une centaine d'étuis ont été vendus en deux semaines. Pour l'instant, le porte-masque de la marque Commodes est disponible à 19 euros dans deux points de ventes : à Avignon et à Castillon-du-Gard. Ugo Bompas cherche de nouveaux partenariats à Montpellier et Nîmes. Il a déposé une demande de brevet pour son porte-masque.

Un porte-masque créé par un Gardois. - Ugo Bompas (Commodes)