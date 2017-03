Un portique de sécurité installé à l’entrée du lycée professionnel de Thonon-les-Bains

Il y a un mois, plusieurs personnes s’étaient introduites dans l’enceinte de ce lycée. C’est pour éviter de nouvelles intrusions de ce genre que le proviseur de l’établissement a demandé à la région Auvergne Rhône-Alpes de mettre en place un portique de sécurité.

Le 02 février dernier, plusieurs jeunes hommes armés de battes de baseball avaient fait irruption dans le lycée professionnel du Chablais à Thonon-les-Bains. A l’origine de cette intrusion, une histoire de trafic de cannabis et de règlement de compte entre dealers. L’affaire a marqué les esprits. Enseignants, parents mais aussi élèves ont été choqués. "Quand nous sommes passés dans les classes pour évoquer les questions de violence nous avons eu des demandes de la part des élèves pour avoir des équipements pour le contrôle des entrées et des sorties", explique le proviseur du lycée professionnel. "Nous avons donc demandé à la Région Auvergne Rhône-Alpes de nous équiper d’un portique de sécurité", poursuit Alexis Blanc.

Un mois plus tard, le portique est installé. Un modèle mobile et temporaire en attendant les travaux qui se feront cet été, pendant les vacances scolaires. "Il fallait répondre à une situation d’urgence", indique la conseillère régionale Astrid Baud-Roche. La Région loue cette équipement 1.000 euros par mois. "Chaque élève va recevoir un badge magnétique qui lui permettra de rentrée et de sortir à des créneaux horaires précis", détaille Alexis Blanc. "L’objectif est de réponde à une attente émise par la communauté éducative mais aussi les élèves, les parents d’élèves dans un contexte global de sécurisation des établissements publiques."

En Auvergne Rhône-Alpes, une trentaine de lycée (dont trois en Haute-Savoie à Annemasse, Passy et donc Thonon-les-Bains) sont équipés de ce type de système. "Quand un proviseur nous demande un tourniquet de sécurité ou un contrôle d’accès avec badges ou de la vidéoprotection, nous répondons à sa demande", explique Astrid Baud-Roche. Et l’élue de rappeler la volonté du président de la Région, Laurent Wauquiez (LR), d’équiper 100% des lycées d’ici la fin de son mandat (une enveloppe de 32 millions pour la sécurité des lycées a été débloquée).

Nous (la Région) répondons à la demande des établissements." (Astrid Baud-Roche, conseillère régionale LR)

Elèves dubitatifs mais pas opposés

A Thonon, le portique de sécurité sera activé d’ici la fin de la semaine. "C’est une bonne solution parce qu’avant, tout le monde pouvait rentrer", indique un élève pendant qu’une de ses camarades fait remarquer qu’on "peut quand même continuer à escalader le grillage." "Est-ce que l’on sera plus en sécurité ?", s’interroge une adolescente. "Je ne sais pas, on verra. Mais bon, pourquoi pas."

En septembre 2017, le portique mobile du lycée professionnel du Chablais à Thonon-les-Bains sera remplacé par un portique de sécurité fixe. Les travaux vont se dérouler durant l’été. Les grillages seront également surélevés et un système de vidéoprotection sera également installé.