Un poste avancé de la gendarmerie pour dissuader "ceux qui auraient de mauvaises intentions" à Vias-Plage

"Je suis ravi de voir les gendarmes arriver. Leur présence est essentielle et persuasive. C'est rassurant de les avoir à nos côtés. Et si besoin, il sont rapidement sur place" confie Éric, commerçant à Vias-plage, entre Béziers et Agde. Cette commune de plus de 5.900 habitants à l'année voit sa population multiplier par dix en juillet et en août. La station balnéaire compte une trentaine de campings (8.000 places).

ⓘ Publicité

La destination de Vias reste un gage de haute qualité pour les vacanciers. Alors pour faire face à cette affluence touristique (dont de nombreux étrangers), un poste avancé de la gendarmerie a ouvert ses portes le 1er juillet dernier dans des locaux mis à la disposition par Jordan Dartier, le maire de Vias.

Ce poste provisoire est ouvert jusqu'à la fin du mois d'août

Vias-Plage fait partie de la compagnie de gendarmerie de Pézenas, 173 militaires interviennent tout au long de l'année. Pendant les vacances, la population des 51 communes dont elle a la compétence passe de 131.500 à quasiment 300.000. En cette période, les équipes sont renforcées. 36 gendarmes supplémentaires sont arrivés, notamment des gendarmes mobiles venant de tout le territoire français, sans compter des réservistes. Et pour la toute première fois cette année, des élèves gendarmes viennent épauler les équipes sur place. Le poste provisoire de gendarmerie à Vias compte quinze gendarmes mobiles, cinq élèves gendarmes et des réservistes. Un poste avancé similaire est installé également à Valras-Plage. Ce dernier dépend de la compagnie de gendarmerie de Béziers.

"Notre mission est d'être visible pour sécuriser, explique Martin Millet, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Pézenas. Nous devons être visibles pour dissuader ceux qui auraient de mauvaises intentions et rassurer aussi la population, que ce soient les touristes mais aussi les habitants et les commerçants."

loading

Une activité en hausse de 21 % en cette période de vacances

En cette période de vacances, la délinquance est en forte augmentation à Vias, comme dans l'ensemble de la compagnie. Elle est proportionnelle à l'augmentation de la population, déplore Martin Millet. Vias n'échappe pas aux vols à l'étalage, vols de voiture et dans les véhicules, conduites sous emprise d'alcool et de stupéfiants, agressions sexuelles. Et plus surprenant, les violences conjugales ne sont pas rares.

"Détendez-vous, sauf sur la sécurité"- Martin Millet, commandant de la compagnie de gendarmerie de Pézenas

Les vacanciers seraient-ils plus distraits et inattentifs pendant leurs vacances ? Au point de ne pas fermer les portes de leur lieu de villégiature, de ne pas fermer leur voiture, d'y laisser en évidence des objets de valeur à l'intérieur, de ne pas attacher un vélo ? Vous en doutiez ? Détrompez-vous ! C'est pour cette raison que des campagnes de sensibilisation sont menées par les gendarmes dans la station balnéaire.

Pour cela, des distributions de flyers en plusieurs langues sont réalisées pour inciter les touristes à une plus grande prudence. Un moment d'inattention et quelques secondes suffisent pour que les vacances soient gâchées et ne restent qu'un bien mauvais souvenir. "Il y a des gestes simples à avoir. Des gestes que nous avons tous au quotidien et il ne faut pas les oublier : "fermez votre domicile, votre voiture, cadenassez votre vélo". La compagnie de gendarmerie de Vias est aussi très active dans la prévention des incendies.

Fin août, le poste avancé de Vias refermera ses portes avenue de la Méditerranée. Les patrouilles sur le terrain se poursuivront à un rythme moins soutenu, mais il sera toujours possible de les appeler via l'interphone installé à l'entrée du bâtiment.

À lire aussi PHOTOS - Vias plage embellit son front de mer pour attirer encore plus de touristes