Un poste de police municipale inauguré quartier Saint-Chamand à Avignon

Un nouveau poste de police municipale vient d'ouvrir ses portes quartier Saint-Chamand à Avignon. Sept agents y auront pour mission de lutter contre les incivilités et de faire de la prévention. Les riverains s'en félicitent.

Avignon, France

Après l'inauguration de la plaine des sports mi-juillet et l'arrivée du tramway, un poste de police municipale vient d'ouvrir quartier Saint-Chamand à Avignon. La ville compte sur les agents municipaux pour lutter notamment contre les incivilités mais aussi pour faire de la prévention dans ce quartier classé en zone de sécurité prioritaire.

Dans cet ancien logement de 90 m² entièrement réhabilité, cinq agents sont opérationnels. Ils seront bientôt sept. Leur mission, lutter contre le stationnement abusif et les infractions routières et prendre en charge les doléances du voisinage. La mairie compte sur "la présence visible" des policiers pour faire baisser les incivilités.

Une ouverture saluée par les habitants

Les habitants du quartier Saint-Chamand se félicitent de l'arrivée de ce service public. "On était un quartier difficile, on devient un quartier huppé", se réjouit Gaston Rabémitssinejo, habitant et conseiller de quartier. Leur seule inquiétude est de voir leur loyer augmenter.

En tout, la ville d'Avignon compte sept postes de police de proximité. Celui de Saint-Chamand se situe au 11 rue Antoine de Saint Exupéry, il est ouvert de 7h à 20h.