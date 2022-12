Un poulailler communal installé à Sillé-le-Guillaume

La maisonnette en bois surplombe la place du château à Sillé-le-Guillaume. Tout autour, de l'herbe et six poules qui reçoivent de la nourriture depuis le 17 novembre dernier : des déchets organiques, jetés par les habitants de la commune. Le poulailler a même un nom, attribué après un vote des écoliers : "Pays des Cotcot". L'idée, c'est de permettre à tous les administrés de recycler leurs épluchures de légumes ou leurs restes de repas.

"Il y a une grille, où on dépose les aliments. Il n'y a aucun contact entre la population et les poules. Ça tombe dans une mangeoire, c'est à l'abri. Et les poules viennent manger. Le but, c'est de faire de la pédagogie sur le traitement des déchets. Au 1ᵉʳ janvier 2024, chaque citoyen devra séparer ses déchets alimentaires des autres déchets que l'on met aujourd'hui à la déchetterie et à la benne de ramassage", détaille le maire, Gérard Galpin.

Pédagogique et universel

Un projet qui se veut pédagogique, puisque les écoliers de la commune y ont participé : "C'est aussi pour éduquer. On fait passer beaucoup de messages par les enfants. Ils ont réalisé des panneaux affichés sur les grillages pour expliquer à quoi sert un poulailler et les différentes races de poules présentes, notamment."

Six poules ont élu domicile dans le poulailler communal de Sillé-le-Guillaume. © Radio France - Thomas Vichard

Et le maire veut impliquer tous ses administrés. "C'est intergénérationnel et c'est vivant. Ce n'est pas juste des poules qu'on vient alimenter comme ça. Il y a toujours quelqu'un autour du poulailler et en plus, c'est sain, vital. C'est à dire que les gens viennent s'asseoir. Ils viennent de passer une demi heure, trois quarts d'heure et ils repartent", précise Gérard Galpin.

Un banc a été installé autour du poulailler, et les enfants des écoles ont fabriqué des panneaux d'explications. © Radio France - Thomas Vichard

Si le projet rencontre un franc succès, l'édile se dit prêt à installer au moins un autre poulailler à un autre emplacement dans Sillé-le-Guillaume.