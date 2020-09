Coupure d'électricité géante et rave party, le baptême du feu de la nouvelle préfète de la Creuse

C'est ce qu'on appelle un démarrage sur les chapeaux de roue ! Virginie Darpheuille la nouvelle préfète de la Creuse a pris ses fonctions le 24 août. Et elle a du très vite endosser son nouveau costume. La rave party non autorisée de Féniers, la panne d'électricité géante, l'actualité est venue bousculer le programme de ses premiers pas dans le département.

270 000 foyers de la région privés d'électricité

Jeudi soir, une partie de la Creuse et des départements voisins ont été soudainement plongés dans le noir. "On a monté une petite cellule de crise très rapidement, explique Virginie Darpheuille. Et on s'est appuyé sur l'ARS, les pompiers, les gendarmes. On a eu un moment d'inquiétude, avec quelques pétards, quelques alarmes qui se sont déclenchées mais le patrouillage des forces de police, des équipes de la préfecture et le contact avec les élus qui sont tous venus aux renseignements nous a permis de nous rassurer assez rapidement". La préfecture s'est rapprochée des préfectures voisines de l'Indre, la Corrèze et de la Haute-Vienne touchées également par ce black out. "Au final , au regard de l'ampleur de la panne, le rétablissement a été relativement rapide. Ca s'est globalement bien passé, pas de pépin dans les hopitaux, pas de pépin dans les Ehpads".

La rave party de Féniers

Le premier week-end creusoise de la préfète n'a pas été de tout repos. Le samedi 29 août au matin , des teufeurs se donnent rendez-vous à Féniers. Là encore, rien n'était programmé. "Evidement c'est difficile, le bon mot c'est peut-être compliqué. Mais on peut s'appuyer y compris quand c'est la 1er fois sur une méthode de travail, écouter, entendre, faire confiance à l'ensemble des services de l'Etat, qui dans ce cas là se mettent en pool. J'ai été très bien conseillée par la gendarmerie nationale dont j'ai validé assez rapidement le plan d'action. Et tout ça s'est passé de façon calme, concertée, progressive. On a évité tout incident en ramenant là aussi dans un temps très court les choses à la normale".

Pas de mode d'emploi

C'est la première fois que Virginie Darpheuille endosse le "costume" de préfète. L'uniforme précise-t-elle. "C'est vrai qu'il est impressionnant, il oblige mais je ne le mets pas tous les jours ! Le reste du temps, un préfet c'est un chef d'équipe. Paul Valery disait qu'un chef, c'est un homme qui a besoin des autres. Il se trompait de mon point de vue sur un seul point. Ca peut-être une femme. Tout le reste est exact. Les dix premiers jours, ce sont des rencontres, des visites. On appelle ça des visites de courtoisie mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est toujours impressionnant les premières fois mais quand on est en confiance et c'est la marque de fabrique de la Creuse je crois, finalement les premières fois se passent bien".