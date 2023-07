Un premier bilan positif depuis la fin de l'éclairage public dans les zones industrielles de Limoges

Alors que le gouvernement a annoncé ce mardi une hausse de 10% des tarifs réglementés de l'électricité au 1er août prochain, signe de la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place depuis deux hivers pour réduire les factures des Français, nombreux sont ceux qui ont pris de "bonnes habitudes" pour tenter d'économiser, comme le font aussi les collectivités.

ⓘ Publicité

La Communauté Urbaine de Limoges, Limoges Métrople, comme a en voir les effets, notamment en matière d'éclairage public, qu'elle avait décidé de couper dans certaines zones industrielles en décembre dernier, décidant d'éteindre purement et simplement l'éclairage public en "coeur de nuit", c'est-à-dire de 23 heures à 6 heures du matin, dans toute la zone industrielle de Limoges Nord (à l'exception des grands boulevards structurants). Une mesure étendue (et adaptée) aux zones d'activité de Bonnac, Condat ou Couzeix par exemple.

À lire aussi Limoges Métropole va couper l'éclairage public la nuit dans les zones d'activités

Avec un certain succès : sur les 5 premiers mois de 2023, la consommation d'électricité sur ces secteurs a baissé de 38% par rapport à la même période en 2022. C'est même légèrement mieux que l'objectif fixé au lancement de cette opération (35%).

Le coût de l'énergie gâche un peu les efforts engagés

Le problème, c'est que vu l'augmentation des coûts de l’énergie, l’impact budgétaire est moins important : 8% d’économies réalisées par rapport à 2022. Certes, c'est déjà bien, mais évidemment cela gâche un peu l'effort engagé par la Communauté Urbaine. Des efforts qui, d'ailleurs, se poursuivent. Un vaste programme de remplacement des luminaires les plus vétustes et donc les plus énergivores est en cours. Et d’ici fin 2023, environ 300 vieilles lanternes seront remplacées par des système d'ampoules LED. Un investissement de 264 000 euros qui devrait permettre d’atteindre une baisse de consommation de 60%, "et d'améliorer la qualité de l'éclairage public" selon Limoges Métropole.