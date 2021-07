Un premier bureau de police de proximité ouvert rue Saint Nicolas à Nancy

Les locaux sentent encore la peinture fraiche. A l'entrée, le petit bureau et les quelques plantes impressionnent moins qu'un commissariat. "Là nous avons un bureau isolé pour plus de discrétion" montre Laurent Pruvost, le responsable de la police municipale de Nancy, qui fait la visite. Il inaugure le tout premier bureau de proximité et de sécurité, rue Saint Nicolas. Ce lieu, promesse de campagne du maire Mathieu Klein, accueillera les habitants du quartier pour recueillir leurs doléances et faire remonter les problèmes du quotidien.

Le maire de Nancy Mathieu Klein et le préfet de Meurthe-et-Moselle, Arnaud Cochet ont inauguré le premier bureau de la sécurité et de la proximité. © Radio France - Lise Roos-Weil

Trois patrouilles effectuées chaque jour dans le quartier

Trafic de drogue, harcèlement de rue, ou incivilités, les problèmes sont nombreux. "On pense aussi aux problèmes de stationnement ou de salubrité. Mais d'autres aspects nous remonterons peut-être. On aura peut-être aussi des problématiques d'occupation de l'espace public, des étales de commerçants sur le trottoir par exemple. Ce sera très diversifié et au fur et à mesure on pourra définir les dominantes sur lesquelles se concentrer." Trois policiers municipaux au minimum seront présents. Et trois patrouilles seront effectuées chaque jour dans le quartier.

A l'étage, six agents municipaux, de la brigade cadre de vie, travailleront en collaboration avec les policiers. "Ils viendront ici pour les tâches administratives mais leur quotidien se passe sur le terrain, explique Lionel Adam, adjoint au maire de Nancy en charge de la tranquillité publique, de la sécurité et de la propreté. Ils sont habilités par exemple à ouvrir les sacs poubelles pour identifier les contrevenants et dresser des procès-verbaux."

"Espérons que ça soit vraiment une solution pour tout ce qui se passe sur la rue, confie Mohammed, le gérant d'un salon de barbier dans la rue Saint Nicolas. Il y a un vrai manque de sécurité pour les commerçants, les habitants." Le gérant espère surtout que la présence quotidienne des policiers rassurera ses clients.