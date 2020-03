Un premier cas de coronavirus dans une prison des Pays de Savoie

L’administration pénitentiaire nous confirme une information de nos confrères de France 3 Auvergne Rhône-Alpes : un détenu de la prison d’Aiton (Savoie) est contaminé par le covid-19.

Cet homme d'une trentaine d'années a été dépisté mardi. L'administration pénitentiaire pense qu'il a été contaminé à l'extérieur car il revenait de permission.

Toujours selon l'administration pénitentiaire, il a côtoyé une vingtaine de détenus d'une aile de la prison. Ils sont désormais tous confinés dans cette zone et le protocole de mesures sanitaires a été mis en place, c'est-à-dire plus aucun regroupement et ces détenus vont en promenade tout seul, chacun à leur tour.

Le détenu infecté est mis en quatorzaine. Il est suivi tous les jours par un médecin. L’administration pénitentiaire assure que tous les personnels qui rentrent désormais dans cette zone confinée de la prison, sont équipés de masques et de gants.

Il s’agit du premier cas de covid-19 dans une prison de la région qui compte 7000 détenus