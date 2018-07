Marseille, France

En plein débat sur la légalisation du cannabis, un premier "coffee shop" vient d'ouvrir ses portes a Marseille. French Kiff propose des produits à base de cannabidiol (CBD) qui aurait des vertus relaxantes et thérapeutiques et qui contient moins de 0,2 % de THC, la substance du cannabis responsable des effets psychotropes. En France, la loi n’interdit pas la vente de produits contenant moins de 0,2% de THC. C’est donc en surfant sur le vide juridique de la loi que ces magasins d’un nouveau genre se multiplient partout en France.

French Kiff propose des fleurs de chanvre, de l’huile à base de CBD et bientôt des gourmandises comme du chocolat. Medhi Arres, le gérant du French Kiff sait qu'il doit être prudent avec une législation française très stricte. "De l'achat à la vente, tout est encadré. On part avec un produit bio qu'on voit grandir. Nous vérifions tous nos produits dans des laboratoires pour ne pas mettre un produit illégal sur le marché. Même en cas de contrôle de police, on a toutes les factures et analyses pour un produit qui est garantit fiable".

Pour Nicolas Simon, chef du service d'addictologie de l'Hôpital Sainte-Marguerite à Marseille et président de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, "on peut s'interroger sur ce que les gens vont chercher. Le CBD n'est pas une molécule miracle, on ne sait pas quels bénéfices ça peut apporter. Les produits miracles n''existent pas".

A Paris et Bordeaux, les gérants de 5 "coffee shop" (dont 4 a paris) ont été placé en garde à vue pour "infraction à la législation sur les stupéfiants"