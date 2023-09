Un premier convoi humanitaire est parti de Limoges au Maroc, deux semaines après le séisme autour de Marrakech

Les Limougeauds se sont tout de suite mobilisés après le terrible tremblement de terre qui a fait près de 3.000 victimes , il y a deux semaines, dans la région de Marrakech au Maroc. L'association des Marocains résidants en France, gérée par le Limougeaud Hassan El Kanneb , a ouvert une grande collecte à la mairie de Couzeix. Les premiers dons ont été envoyés au Maroc ce dimanche par avion.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair, qui gère la ligne entre Limoges et Marrakech, région sinistrée, a accepté d'embarquer, ce dimanche, 500 kilos de dons gratuitement à la demande de l'association des Marocains résidants en France. "On envoie que des vêtements pour l'instant", précise Hassan El Kanneb. "On ira à 60, 70 kilomètres au delà de Marrakech" pour livrer les 17 tonnes de dons récoltés à Couzeix continue le président de cette association. "C'est une région de montagne vraiment touchée. S'il faut le faire pendant 6 mois, on le fera pendant 6 mois. S'il faut le faire un an alors on le fera pendant un an", assure Hassan El Kanneb, déterminé à ne pas abandonner les familles sur place et dont la vie est devenue un cauchemar.

Un semi-remorque partira mercredi de Couzeix pour rallier le Maroc avant de reprendre la route pour rentrer en Limousin, à Limoges, vendredi prochain.