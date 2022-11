Un premier foyer très précoce de grippe aviaire dans le Tarn

Un virus Influenza aviaire a été mis en évidence sur des cadavres de poules pondeuses dans un élevage situé dans le secteur d’Albi. Compte tenu de la forte mortalité observée depuis quelques jours dans cet élevage, il s’agit d’une suspicion dite forte. En conséquence, l’élevage est placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance avec blocage total des volailles et des œufs.

ⓘ Publicité

Zone réglementée temporaire

Cette suspicion entraîne la mise en place d’une zone réglementée temporaire étendue à 33 communes du Tarn. Les détenteurs de volailles de cette zone ne peuvent introduire de volailles vivantes dans leurs élevages respectifs, ni ne faire sortir des volailles ou des œufs.

Une nouvelle mesure alors que les élevages de volailles ainsi que les basses-cours doivent respecter un confinement depuis le 10 novembre dernier pour éviter la contamination de leurs animaux par des oiseaux sauvages, et limiter le risque de diffusion et de propagation de cette maladie. Les volailles doivent être mis à l’abri. Par ailleurs, tout détenteur d’une basse-cour doit se déclarer en mairie. Ce recensement permet d’assurer une meilleure connaissance et donc une meilleure surveillance du territoire.

Tarn, Lot-et-Garonne Gers et Tarn-Garonne

En tout cas ce premier foyer à la mi-novembre dans le Sud-Ouest est très inquiétant et précoce. Les années précédentes, notre région était touchée par la grippe aviaire plutôt vers le mois de janvier. De plus un cygne, porteur du virus de la grippe aviaire, a également été découvert sur la commune de Sauveterre Saint-Denis ( dans le Lot-et-Garonne). De fortes suspicions laissent craindre des difficultés pour un élevage situé à proximité. Des mesures ont été immédiatement mises en place par le biais d’un arrêté préfectoral. 62 communes sont concernées notamment dans le Gers et Tarn-Garonne

La préfecture du Tarn tient en tout cas à rassurer : la mise en place de cette zone réglementée n’a aucune incidence sur l’exportation de volailles ou produits à base de volailles pour les opérateurs tarnais. Il est rappelé que la consommation de viande, œufs et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille ne présente aucun risque pour la santé humaine.