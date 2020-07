Premier match de la saison au Parnasse pour les handballeurs de l'USAM Nîmes Gard

La Ligue nationale de Handball a dévoilé ce vendredi le calendrier complet des matchs de Lidl Starligue pour la saison 2020-2021.

16 équipes cette année si l'on ajoute, Limoges et Cesson Rennes, les promus.Pour la première journée du championnat entre les jeudi 24 et dimanche 27 septembre, l'USAM Nîmes Gard accueillera d'ailleurs Limoges au Parnasse. Pour le MHB, ce sera le 6 ou 7 octobre. Cette saison les matchs de Lidl Starligue pourront en effet avoir lieu entre le jeudi et le dimanche en fonction des équipes jouant la Coupe d’Europe (European League le Mardi / Champions League les mercredi et jeudi). Certains journées de championnat, hors date de Coupe d’Europe sont également programmées les mercredi ou jeudi.

Pour David Tebid, le président de l'USAM Nîmes Gard : "la sortie du calendrier de la saison de Lidl Starligue donne encore plus envie de retrouver les supporters dans notre Parnasse infernal. De gros matchs arrivent très tôt dans la saison. Nous ouvrirons avec la réception à la première journée d’un promu très ambitieux Limoges. Encore une fois nous allons jouer le meilleur championnat du monde! Que le spectacle commence."