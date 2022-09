Un premier salon du polar ce dimanche à la Ferté-Saint-Aubin

C'est une première : un salon du policier et du thriller se tient ce dimanche à la Ferté-Saint-Aubin. Une trentaine d'auteurs sont attendus pour des dédicaces. L'initiative revient à une jeune association et sa présidente, fan absolue de polars.

Géraldine Brost est non seulement une lectrice assidue de polars mais elle fréquente aussi beaucoup les salons du polar. "Généralement, j'en reviens avec 10 à 12 livres". Seulement, cette fertésienne doit faire parfois des kilomètres pour trouver un salon du polar. " J'ai toujours trouvé étonnant qu'il n'y ait pas de salon du polar dans le Loiret alors qu'il y en a presque dans toutes les régions. C'est comme ça que j'ai eu l'idée."

L'auteur et réalisateur, René Manzor, est le parrain de cette première édition

Au début de cette année, elle a donc constitué l'association " De l'encre sur la page", qui porte le projet. "J'ai commencé à en parler aux auteurs que je connais et notamment René Manzor ( auteur et réalisateur pour le cinéma et la télévision), qui vit pas loin d'ici, en Sologne. Tous étaient partants pour découvrir un nouveau lieu, de nouveaux lecteurs potentiels".

Ce dimanche, 35 auteurs, venus de toute la France, seront en dédicace à l'espace Madeleine Sologne de la Ferté-Saint-Aubin. " On sent déja sur les réseaux sociaux une certaine envie. Des personnes qui demandent des précisions sur les horaires d'ouverture, les moyens de transport pour venir. On espère que ça va marcher".

Un salon baptisé Loiret Crimes

Sur les affiches de présentation, le salon a déjà un nom : Loiret Crimes. " Tous les salons du polar ont un nom spécifique. On ne dit pas le salon du polar de Lyon mais Quais du polar ou encore Saint-Maur en Poche. On a donc voulu dès cette première édition marquer le coup sachant qu'on a déjà des idées pour une 2ème édition".

Les auteurs attendus : René Manzor, parrain de cette édition ainsi que Sébastien Jullian, Royer Christophe, Vincent Villa, David Fournier, la page Katia Lecourbe Campagne, Sandrine Durochat, François-Xavier Dillard, Didier Fossey, Sébastien Theveny, Yannick Prõvøst, Lou Valérie Vernet, Danino Garnault, Ludo Laleu, Sylvain Pavlowski, Christophe Dubourg, C.H. De Burgh, Catherine Secq, Patrice Quélard, Odile Villois, Ludovic Mtzkr, Aude Tichand et Virginie Guillard pour Endo Morphoses 28, Luc Fori, Jrmy Bouquin, Edouard Brasey, Mathieu Bertrand, GE Froideval, Sandra Martineau, Christophe Carlier, Sylvie Marchal, Valerie Valeix et Nil Borny.

Le salon du polar de la Ferté, c'est ce dimanche , de 10 heures à 18 heures, à l'Espace Madeleine Sologne. L'entrée est gratuite.