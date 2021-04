Un premier test de grossesse positif pour Huan Huan, la femelle panda du zoo de Beauval

C'est un pas de plus vers la naissance d'un bébé panda au zoo de Beauval. Des premiers test hormonaux révèlent que la femelle panda Huan Huan a bien été fécondée il y a trois semaines lors de l'insémination artificielle annuelle. Avec son compagnon Yuan Zi, Huan Huan serait donc en bonne voie pour mettre au monde un deuxième petit panda, d'ici trois mois et demi à six mois.

Les vétérinaires et biologistes restent prudents. La gestation des pandas demeure un processus fragile et complexe. Une fois fécondée, Huan Huan freine le développement de son embryon : c'est la diapause. Pour que la grossesse commence, Huan Huan doit se sentir à l'aise, avec une nourriture et des conditions de température et de luminosité bien précises. Les équipes de Beauval espèrent que la femelle panda a commencé cette diapause. Elles réaliseront des échographies régulières pour suivre le développement du futur bébé panda.