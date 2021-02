Un prêtre de Cambrai, ancien infirmier a remis sa blouse blanche pour participer à la lutte contre la Covid

5 ans après avoir quitté sa blouse, il n'a pas hésité à la remettre alors que les activités paroissiales étaient au point mort à cause de la crise sanitaire. Il a été rappelé par le CHR de Lille pendant la première vague pour notamment travailler en unité Covid. Puis à l'automne alors qu'il venait d'être ordonné prêtre à Cambrai, il a repris sa casquette de soignant pendant la seconde vague à l'automne dans un EHPAD de Péronne dans la Somme. Pour lui c'était une "évidence"

Il n'était pas possible de mener les activités paroissiales normales, ça me laissait du temps de libre. Comment j'aurais pu me regarder devant le miroir le matin si j'avais dit non ? alors que j'avais la possibilité d'aller aider. Pour moi c'était dans la continuité de mon ministère. L'église doit être proche de ceux qui en ont besoin