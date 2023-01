Un prêtre des Béatitudes de Blagnac visé une par enquête pour des soupçons d’attouchements sexuels

L’église catholique une nouvelle fois secouée par une affaire d’agression sexuelle présumée. Mgr Guy de Kérimel, l’archevêque de Toulouse, vient d’ordonner une enquête canonique préalable, une procédure interne à l’église, à l’encontre d’un prêtre de la communauté des Béatitudes de Blagnac. Un religieux haut placé puisqu’il s’agit du numéro deux de cette congrégation qui compte environ 800 membres dans le monde et dont le siège est basé à Blagnac.

Des faits qui auraient été commis entre 1994 et 2001

Le prêtre accusé est aujourd’hui âgé de 56 ans. Les faits qui lui sont reprochés sont anciens : ils auraient été commis entre 1994 et 2001. A l’époque, l’homme exerçait au sein de la communauté des Béatitudes d’Autrey, dans les Vosges. L’abbaye abritait un internat religieux pour garçons, destiné à des collégiens et des lycées qui réfléchissaient à devenir prêtre. Un établissement fermé depuis 2007.

Selon l’hebdomadaire La Croix L’Hebdo, le religieux aurait fait au moins une victime. Un homme, aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’années, qui décrit les invitations du religieux à venir dormir dans son lit, des caresses sur le torse, des étreintes prononcées, et des embrassades sur la bouche. D’autres élèves de l’époque pourraient avoir été concernés. En 2004, une première enquête du Parquet d’Épinal s’est conclue par un non-lieu. Une seconde enquête a abouti à un classement sans suite en 2010.

Le religieux arrive à Blagnac en 2012 où il devient assistant de la présidente de la communauté en 2015 : il est depuis lors le numéro deux des Béatitudes. Une fonction plutôt administrative : il n'a pas de charge pastorale et ne travaille pas auprès de jeunes. Mais après les révélations de la Croix et dans ce contexte de régulières révélations d'affaires d'agressions sexuelles dans l'église, l'archevêque de Toulouse et la communauté des Béatitudes préfèrent prendre leurs précautions.

Le prêtre mis en cause a quitté ses fonctions

Environ 70 personnes, une cinquantaine de religieux et une vingtaine de laïcs, vivent à la maison des Béatitudes de Blagnac, là où est située la gouvernance de la congrégation. Une communauté qui a pour mission « l’annonce de la parole de l’évangile ». La communauté a publié un communiqué sur son site internet le 24 janvier : « Durant toutes ces années, aucun signalement ou plainte n’a jamais été porté à la connaissance du gouvernement de la Communauté**.** Certains médias évoquent aujourd’hui de présumés éléments « nouveaux » concernant le père M. durant sa présence à Autrey. Un signalement a été déposé. Une enquête canonique préalable a été demandée par l’Archevêque de Toulouse. En attendant le résultat de celle-ci, et sans que cela préjuge d’une quelconque opinion, le père M. s’est retiré de ses responsabilités dans le gouvernement de la Communauté. » Le prêtre a quitté l’enceinte de la communauté le temps de l’enquête. France Bleu Occitanie a ou s'entretenir avec la religieuse des Béatitudes qui s'occupe de la communication : "A l'heure actuelle, l'Eglise prend toutes les précautions possibles et se doit de regarder les accusations en face. La communauté ne veut plus qu'il y ait de victimes. Il n'y a pas de questions à se poser, tous les moyens seront employés pour faire éclater la vérité."

L’enquête demandée par l’archevêque de Toulouse est une enquête préalable, la première étape en vue d’une procédure canonique, interne à l’église. L’enquête sera menée par un prêtre qui sera assisté d’un notaire ecclésiastique. A l’issue de leurs auditions, ils dresseront un procès-verbal qui donnera lieu, ou pas, à un procès canonique. Le panel des sanctions prévues peut aller du rappel à l’ordre au renvoi de l’état clérical, une procédure par laquelle un prêtre perd tous ses droits et est suspendu de ses devoirs. Ces sanctions canoniques ne sont généralement pas rendues publiques.