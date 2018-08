Drôme, France

Le père Vignon n'a pas tardé à réagir à l'appel lundi du pape à se mobiliser contre la pédophilie au sein du clergé catholique. Le prêtre a rédigé une longue lettre ouverte demandant la démission du cardinal Barbarin. La lettre est relayée ce mardi par deux présidents d'associations de victimes qui appellent à soutenir cette démarche via une pétition sur le site change.org.

Le père Vignon est prêtre du diocèse de Valence, c'est-à-dire de la Drôme. Il officie parfois sur le Vercors mais il est détaché au tribunal écclésiastique de Lyon. En tant que juge de ce tribunal interne de l'évêché, les victimes d'abus sexuels s'adressent à lui.

Pour ne pas être considéré comme complice

"Suite à la lettre du Pape François au Peuple de Dieu que je reçois dans son entier", écrit Pierre Vignon, "il me paraît évident que l'heure est venue de passer aux actes. Afin de ne pas être considéré comme votre complice", poursuit-il en s'adressant au cardinal Barbarin, "je me lève pour affirmer ouvertement ce que je pense déjà depuis longtemps et dont je vous avais fait part de façon privée."

"Je vous demande donc publiquement et sans détour de donner votre démission de cardinal et d'archevêque de Lyon dans les plus brefs délais."

Pour le prêtre, le cardinal Barbarin n'a pas été à la hauteur dans l'affaire du prêtre Bernard Preynat mis en cause pour pédophilie par d'anciens scouts lyonnais.

"Vous seriez enfin à la hauteur de l'évènement"

"Je n'insisterai pas sur vos trois reculades pour la connaissance des faits criminels commis par Bernard Preynat ni sur votre attentisme à prendre des décisions. Je n'insisterai pas davantage sur le fait que Bernard Preynat est toujours prêtre et qu'il n'a reçu aucune condamnation sous quelque forme que ce soit."

"Donner votre démission de cardinal et d'archevêque serait bien sûr une mort sociale mais quelle assomption personnelle en retour. Vous seriez enfin à la hauteur de l'évènement."

Un appel à signer la pétition

Le prêtre conclut en appellant ses "confrères à signer cette pétition ainsi que tous les membres de l'Eglise conscients de l'importance du mal fait aux victimes d'abus de toutes sortes."