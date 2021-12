Le Père Patrick Gorcé, curé-doyen de Morez, a affirmé avoir été victime d'agressions sexuelles au sein de l'Eglise et a présenté sa démission, dans un communiqué publié jeudi 2 décembre sur le site Eglisejura.com. Il a reçu le soutien de l'évêque de Saint-Claude, Monseigneur Jean-Luc Garin.

Un prêtre du Haut-Jura révèle avoir été victime d'agressions sexuelles au sein de l'Eglise et démissionne

Dans un communiqué daté du 2 décembre et adressé à ses fidèles de Morez, Jura, le Père Patrick Gorce, 41 ans, explique avoir été victime d'agressions sexuelles au sein de l'Eglise, lorsqu'il était enfant. Des faits qui lui seraient revenus en mémoire il y a deux ans. Le curé-doyen affirme donc ne plus pouvoir exercer ses fonctions et démissionne pour "prendre un indispensable temps de recul".

Je fais partie des victimes d’agressions sexuelles commises sur mineurs dans l’Église catholique." - le Père Patrick Gorce

Une démarche soutenue par l'évêque de Saint-Claude. Monseigneur Jean-Luc Garin affirme dans un autre communiqué, lui aussi daté du 2 décembre : "Je le remercie pour son courage". Et il invite toutes les victimes à se manifester auprès de la Cellule d’Accueil et d’Écoute du diocèse au 06 20 00 83 24 ou par mail : cellule.accueil.ecoute@eglisejura.com.

Une messe d'au revoir le jour de l'épiphanie

Le Père Gorce célébrera une messe d'au revoir, sa dernière, le jour de l'épiphanie, dimanche 2 janvier 2022.

Ces révélations font écho au rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Eglise de France, publié il a deux mois, il a mis en évidence 330.000 agressions sexuelles commises au sein de l'Eglise catholique depuis 1950.