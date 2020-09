Un prêtre et un diacre ont été ordonnés dans la cathédrale Saint-Etienne à Limoges ce dimanche après-midi. C'est une première depuis 5 ans !

Un prêtre et diacre ordonnés dans le diocèse de Limoges, une première depuis 5 ans

Rien ne prédestinait Emmanuel Renault "à donner sa vie à la religion". Cet ancien étudiant en chimie à l'université de Limoges s'était même éloigné du fait religieux dans son adolescence. Mais au moment où il révisait ses thèses de chimie, il a eu une "révélation". Son doctorat en poche, ce Creusois d'origine décide de troquer ses livres de chimie pour la Bible. Après son ordination, ce dimanche après-midi dans la cathédrale Saint-Etienne de Limoges, Emmanuel Renault est aujourd'hui prêtre à 32 ans.

Cet homme incarne une nouvelle génération de religieux. "Les ancien prêtres ont une vision différente du monde. Moi j'ai grandi dans un autre monde qui est complètement mondialisé, complètement connecté et surtout complètement déconnecté de la religion. Je veux apporter une nouvelle vision et aussi un peu de dynamisme pour les plus anciens. J'espère les stimuler un petit peu."

Emmanuel Renault, en soutane blanche à droite sur la photo, et le nouveau diacre du diocèse, Marie-Debrice Dongmo Tiomela, en soutane blanche et à gauche, au début de la cérémonie. © Radio France - Thomas Vinclair

Un presbyterium vieillissant

Dans le diocèse de Limoges, Emmanuel Renault fait figure d'exception. Le presbyterium, désignant l'ensemble des prêtres d'un diocèse, est vieillissant. "Nous avons 80 prêtres inscrits, note l'évêque de Limoges, Monseigneur Bozo, _Mais aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une quarantaine à pouvoir être encore actifs. Nos prêtres vieillissent. Nous sommes un peu à flux tendu._"

Emmanuel Renault ne voit pas forcément dans ces chiffres une crise de la vocation. Il y surtout moins de croyants. "Nous avons la même proportion de prêtres par rapport aux croyants. Mais moins de monde vient à l'église donc s'il y a moins de croyants, il y a moins de prêtres. Il faut ramener des croyants dans les églises."

Une cathédrale de Limoges remplie pour cette ordination. © Radio France - Thomas Vinclair

Un prêtre jeune pour parler à la jeunesse

Monseigneur Bozo va dans le même sens, il faut remplir de nouveau les églises. Un prêtre de l'âge d'Emmanuel Renault peut faciliter les échanges avec les plus jeunes selon l'évêque. "Pour s'adresser à des jeunes, _il faut des gens qui n'ont pas trop de décalage générationnel, sinon on a plus le même vocabulaire, le même langage_. C'est pour moi très important qu'il y ait des prêtres comme Emmanuel qui est capable d'être en symbiose avec cette jeune génération."

Après le respect des différents rites de l'ordination, le prêtre Emmanuel Renault a connu son lieu de culte pour ces prochaines années. Il officiera dans la paroisse Saint-Luc à Limoges. Marie-Debrice Dongmo Tiomela, ordonné diacre en vue de devenir prêtre, se rendra à la paroisse Saint Jean-Paul II à Limoges aussi.